След нахлуването на дронове над територията на Полша - твърда позиция на България, като част от НАТО. Външният министър Георг Георгиев изрази солидарност с Варшава. В европарламента ще има извънреден дебат по темата, а в българския парламент част от политиците видяха различна форма на провокация в случилото се в небето над Полша.

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

“Задействането на член 4 не означава въвличане във война, това е провеждане на консултации, които предстои да бъдат насрочени. Партньорите и съюзниците сме в постоянна връзка помежду си, по нито един начин не говорим за провокиране на агресия от страна на Северноатлантическия алианс, тъкмо обратното”, коментира министър Георгиев.

Бивши зам.-министри на отбраната - за руските дронове в Полша и договора с "Райнметал"

“Всичко, което правим, откакто е започнала войната в Украйна, е да говорим за това как можем да предотвратим последваща ескалация, как да защитим международния правов ред, как да прекратим агресията и как да уважим суверенитета и териториалната цялост на една държава, която беше вероломно нападната, безпричинно, безпочвено и в крайна сметка да бъде прекратено това кръвопролитие”, обясни той.

Редактор: Ивайла Митева