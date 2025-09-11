-
Коментар на Йордан Божилов и Валентин Радев
Изпращането на 20 бойни руски дрона във въздушното пространство на Полша е сериозна заплаха за сигурността на страната, която може да доведе до активиране не само на Чл.4, а и на Чл. 5, който е клаузата за колективна сигурност и отбрана, ако подобни действия продължат. Русия започва да тества готовността и единството на НАТО и възможните реакции. Това каза Йордан Божилов, експерт по национална и международна сигурност и бивш зам.-министър на отбраната, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
„Лошата новина е, че става дума за провокация. Добрата е, че това не са бойни дронове, а имат друга цел. Те не могат да носят големи количества взривни вещества, долитат на малки разстояния. Но провокацията е провокация. Бяха вдигнати самолети на НАТО. Видяхме и реакцията на Русия, че няма доказателства, че дроновете са руски”, посочи Валентин Радев, бивш зам.-министър на отбраната и бивш министър на вътрешните работи.
The Times: Русия тества реакциите на НАТО чрез атаката с дронове в Полша
Божилов смята, че целта на руското управление е създаване на зони на влияние в света.
Радев коментира, че Полша прави големи инвестиции в армията. Той посочи, че страната е готова за отбрана.
Божилов допълни, че Полша оценява риска от страна на Русия за висок и заради това модернизира армията си.
Договорът с „Райнметал”
Радев смята, че за договорът, който България подписа с „Райнметал”, трябва да се доверим на институциите. На нашата страна ще бъде предоставено ноу-хау, технологии, заради което има основание „Райнметал” да държи по-големия процент от собствеността, допълни той.
Два нови завода за барут и снаряди в Сопот: 1000 работни места, договор с „Райнметал“ и шанс за индустрията да влезе в НАТО
Божилов смята, че инвестицията трябва да бъде на базата на бизнес проект, а не политически. По негови думи ВМЗ-Сопот е много политизирано предприятие. Експертът е на мнение, че заводът може да не доведе до ползи за българската армия, защото не само снарядът е важен, а цялата оръдейна система.
