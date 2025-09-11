Нашата позиция е ясна и е в съгласие с останалите - осъждаме нарушаването на въздушното пространство, което считаме за непровокирано. Това заяви премиерът Росен Желязков пред журналисти в Благоевград относно навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша.

“Вчера беше проведена среща на ниво постоянни представители - това са посланиците в НАТО. Обсъдени са въпроси както за оценката, така и координация на позицията в Алианса”, обясни премиерът.

“Изразяваме решителността на Алианса да предприемем всички необходими действия, които и договорът предполага”, коментира той и обясни, че на този етап няма предвидена среща на друго ниво.

“Ние считаме, че дроновете са абсолютно ненужна провокация. Това не спомага за успокояване на обстановката между Русия и държавите от ЕС и членовете на Алианса. Дават се все повече аргументи за това, около което ние в “Коалицията на желаещите” се обединяваме - че трябват сериозни гаранции за сигурност на Европа, за да е ясно, че Съюзът има необходимата отбранителна готовност и възможност да пресече всякакви опити на провокации и агресия”, допълни Желязков.

По думите му в момента няма основание да се активира и член 5. Този устав постановява, че "страните се съгласяват, че въоръжено нападение срещу една или повече от тях в Европа или Северна Америка се счита за нападение срещу всички тях".

