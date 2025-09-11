Темата за дроновете, които навлязоха във въздушното пространство на Полша, влиза в Европарламента. Този казус беше засегнат и в годишната реч на Урсула фон дер Лайен пред европеските депутати. А в четвъртък предстои извънреден дебат.

Още в сряда стана ясно, че председателят на ЕП Роберта Мецола се е съгласила на промяна в дневния ред. Така т.4 в заседанието на ЕП ще бъде дебат, който ще покаже солидарност с Полша.

Георг Георгиев за дроновете в Полша: Задействането на член 4 не означава въвличане във война

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас изрази в сряда съмнения, че случаят се дължи на умишлени действия от страна на Русия.