Съединените американски щати са потресени от убийството на украинска бежанка във влак в Шарлот, в източната част на страната, предаде "Франс прес". Престъплението беше документирано от охранителна камера в превозното средство. 23-годишната Ирина Заруцка се качва в трамвая и сяда на едно от местата. Малко след това, седящ зад нея чернокож мъж с дълга коса, я наръгва три пъти с нож, преди да напусне превозното средство. От кадрите се вижда, че жената с нищо не е провокирала това нападение.

Атаката е извършена на 22 август. Нападателят е идентифициран като Декарлос Браун, на 34 години, който в миналото е бил осъждан няколко пъти и е прекарал осем години в затвора за въоръжен обир, предадоха световните агенции.

„Кръвта на тази невинна жена може буквално да се види как се стича по ножа на убиеца“, коментира президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth social. „Сега кръвта й е по ръцете на демократите, които отказват да пратят в затвора лошите хора“, добави Тръмп.

Ukrainian refugee, 23, who fled war for safer life in US knifed to death by homeless career criminal in North Carolina https://t.co/HHSzcUAHyj pic.twitter.com/a1yqXZYyCW — New York Post (@nypost) August 26, 2025

Убийството на младата Ирина, напуснала Украйна през 2022 г. и започнала нов живот в САЩ, придоби национално измерение едва през уикенда. Причината - кметът на Шарлот - Ви Лайлс, която е от Демократическата партия, изрази съболезнования на близките на жертвата, без да споменава името ѝ. Тя обаче посочи, че предполагаемият убиец имал дългогодишни психически проблеми и е бил бездомен. Ви Лайлс коментира, че не искала да заклеймява психичноболните и бездомниците и тези нейни изказвания породиха скандал. Тя също така заяви, че не желае кадрите от убийството да се разпространяват в медиите, като аргументът е, че трябва да бъде уважено семейството на жертвата.

"Кметът на Шарлот не иска медиите да видят тъжната истина. Защо? Защото тя и други административни лица в нейния град носят част от отговорността“, заяви министърът на транспорта Шон Дъфи.

Стивън Милър, близък съветник на Тръмп по въпросите за имиграцията, пък обвини Демократическата партия, че защитава престъпници, чудовища и извратени хора.

Други десни представители упрекнаха прогресивните медии в САЩ, че умишлено са премълчали убийството на украинката, защото тя е бяла, а убиецът е цветнокож.

Илон Мъск, най-богатият човек на планетата и бивш съратник на Тръмп, също публикува много постове по темата и подчерта, че „белите хора са жертви на насилието на чернокожите в несъразмерни нива“.

Преди да бъде убит популярният консервативен подкастър Чарли Кърк също реагира на убийството, като каза: „Ако един бял човек се доближи и наръга един мил и честен цветнокож, ще се вдигне огромна шумотевица на национално ниво, използвана за налагане на радикални политически промени в цялата страна“.

Така той визира убийството на цветнокожия Джордж Флойд, задушен от бял полицай по време на ареста му, което породи протести в цялата страна.

Вчера администрацията на Тръмп започна операция на федералната имиграционна полиция срещу „най-лошите от най-лошите престъпници незаконни мигранти“ в Чикаго, предаде "Франс прес". Акцията ще вземе на прицел престъпниците, които са и незаконните имигранти и които тероризират американците в щата Илинойс, заяви министерството на вътрешната сигурност.

Същевременно Върховният съд на САЩ разреши временно на имиграционната полиция да поднови целенасочените операции в района на Лос Анджелис срещу незаконните мигранти.

Имиграцията, в това число незаконната, осигурява работна ръка за американския селскостопански отрасъл. 42% от работниците там няма разрешително да работят в САЩ, според проучване на министерството на земеделието от 2022 г.

► Семейството на убитата млада жена: Ирина дойде тук, за да намери мир и безопасност, а вместо това животът ѝ беше откраднат

Междувременно, смейството на 23-годишната Ирина Заруцка настоява за справедливост. Те изискват не само наказание за извършителя, но и действия срещу „системните провали в обществената безопасност“ в града, съобщиха Vesti.bg.

„Сърцата ни са съкрушени до неописуема мъка. Ирина дойде тук, за да намери мир и безопасност, а вместо това животът ѝ беше откраднат по най-ужасяващия начин“, заяви говорител на семейството в изявление, публикувано от адвокатите и получено от WSOC-9.

Въпреки младостта си, Зарутска вече имала диплома по изкуство и реставрация от колеж в Киев, била отдадена на скулптурата и дизайна на уникални дрехи. Обичала животните и искала да стане ветеринарен асистент.

Колежът, в който учила в САЩ, изрази "дълбока скръб" от смъртта ѝ, а колегите ѝ от пицарията написаха: "Загубихме не само невероятен служител, но и истински приятел."

"Ирина имаше златно сърце", казва семеен приятел. "Тя беше мила, винаги готова да помогне. Сърцето ми се къса, че вече я няма."

Зарутска оцелява след бомбардировките в Украйна, за да намери убежище в САЩ, но животът ѝ приключва там, в ужасяващо престъпление. Тя оставя след себе си родители, две сестри и своя партньор.

„Никое семейство не бива да преминава през това", казва семейството на младото момиче.

Роднините призоваваха прокурорите не само да държат Браун отговорен, но и да се заемат с „по-широката криза в обществената безопасност и системния провал“.

♦ Братът на нападателя, Джеремая Браун, също смята, че трагедията е можела да бъде предотвратена, ако съдебната система в Северна Каролина е функционирала по-ефективно.

„Мисля, че тогава е можело да го спрат навреме“, каза той пред „Ню Йорк Пост“, визирайки решението на съда Декарлос да бъде освободен от затвора през януари.

По данни от регистрите, Браун е бил арестуван 14 пъти и е известно, че страда от шизофрения. Записите показват как той седи зад Заруцка във влака няколко минути, преди да извади нож и да я прободе многократно.

„Той може да го направи отново. Разбира се, трябва да получи лечение за психичното си състояние, но действията му носят последствия“, добави Джеремая. „Мисля, че той трябва да си понесе отговорността. Надявам се семейството на жената във влака да получи подкрепата, от която се нуждае.“

Близките на Заруцка също призоваваха обществото и медиите да уважават нейното достойнство, като не разпространяват повторно графичните кадри от убийството.

Срещу Браун е повдигнато и федерално обвинение за „извършване на деяние, довело до смърт, в система за обществен транспорт“.

► Ужасът във влака

Убийството на младата украинка се случва на 22 агвгуст, малко преди 22:00 ч., съобщава полицията на Шарлът-Мекленбърг. Обаждане на спешния телефон посочва, че жена е намушкана в гърлото, посочва Vesti.bg.

Жертвата, Ирина Зарутска, е избягала от Украйна през 2022 г. заедно с майка си, сестра си и брат си, за да се спаси от войната с Русия. В некролога ѝ се отбелязва, че тя "бързо е прегърнала новия си живот в Съединените щати".

Тя била талантлива художничка, работела в пицарията и мечтаела да стане ветеринарен асистент.

Видеозаписът показва как момичето влиза във вагона и сяда точно пред заподозрения. Слушайки музика със слушалки и облечена с тениска на пицарията, където работела, тя гледала телефона си.

Около четири минути след качването ѝ, мъжът, идентифициран от полицията като Браун, вади нож от джоба си. Докато Зарутска продължава да гледа телефона си, той разгъва ножа.

След това видеото показва как Браун скача, хваща предната метална дръжка с лявата си ръка и намушква младата жена с дясната.

Зарутска се свива, придърпвайки коленете си към гърдите, и поставя ръка върху устата си. След около 15 секунди пада на пода, показва видеото.

Няма данни двамата да са имали каквото и да е контакт преди нападението.

Съдия разпореди Браун да бъде подложен на 60-дневно психиатрично изследване в местна болница.

► Кой е убиецът

Браун има дълга криминална история, включително присъди за въоръжен грабеж, кражба и взлом. Роднини разказват, че е страдал от шизофрения, халюцинации и параноя.

Бил е агресивен и през 2022 г. нападнал собствената си сестра, която по-късно се отказала от обвиненията заради психичното му състояние.

Тя разказва, че брат ѝ често вярвал, че правителството е имплантирало чип в тялото му и че "чува гласове". "Мисля, че онази вечер той просто се пречупи", казва тя.

След ареста си Браун признал пред сестра си, че нападнал Зарутска, "защото тя му четяла мислите".

Майка му, Мишел Деуит, също разказ, че синът ѝ е бил бездомник и е живял в приют. Тя се опитала да го настани в дългосрочна институция, но безуспешно. "Системата го провали", казва тя пред местна телевизия.

Само ден преди нападението Браун посетил дома ѝ, казал, че е изписан от болница, и помолил да остане. На следващата сутрин тя го завела до приют и му казала "Обичам те", преди да отиде на църква.

