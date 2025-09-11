-
Вирусът отказва да влезе в някаква сезонност и се движи по свой график, коментира проф. Александрова
Експертите твърдят, че новата вълна на COVID-19 е тук, а пикът й се очаква към края на септември. Успоредно с това – заплаха от западнонилска треска от съседна Румъния също е повод за повишено внимание. Темата коментира в ефира на “Социална мрежа” по NOVA NEWS вирусологът от БАН – проф. Радостина Александрова
“Вирусът продължава да се развива. Извънредната ситуация вече е отменена, но той продължава да еволюира и да се бори за своето място под слънцето. Отказва да влезе в някаква сезонност и се движи по свой собствен график”, коментира проф. Александрова.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Митева
