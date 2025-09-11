Политическата нестабилност във Франция, задълбочаващата се икономическа криза и липсата на единна европейска визия поставят ЕС пред поредно изпитание. Това заяви дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

„Безспорно това, което се случва във Франция, ще се отрази на цяла Европа“, подчерта Кючуков, като добави, че процесите в страната засягат всяка една от държавите членки на ЕС.

Според него Франция отново се оказва генератор на промени в ЕС.

„Тук не става дума за Байру, а за Макрон. Дори след назначаването на Льокорню, основният въпрос остава – колко дълго ще издържи и той?“, каза той.

Франция се изправя пред нова вълна протести под надслов „Блокираме всичко“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Кючуков е категоричен, че президентът Еманюел Макрон ще се опита да изкара мандата си до 2027 г., но с действията си „продължава да застила червения килим към за Марин Льо Пен или Жордан Бардела“.

Една от основните причини за нарастващото социално напрежение във Франция са мерките на правителството, които според Кючуков са орязването на социални програми, данъчни облекчения за богатите и ръст на военните разходи.

„Франция затъва в дългове, а страната не може да приеме бюджет – това стои в основата на оставката на Байру“, допълни той.

Кючуков подчерта, че подобни социални настроения вече се наблюдават и в Германия.

► Европа без визия: Речта на Фон дер Лайен – повече оръжия, по-малко решения

По отношение на речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Любомир Кючуков отбеляза, че изказването ѝ е било в духа на кризисен мениджмънт, а не на стратегическо лидерство.

„Жанрът на речта ѝ беше кризисен мениджмънт. Опит за запълване на политически празноти, но без реална визия за решаване на проблемите“, смята той.

Според него призивът ѝ за „нова Европа“ се свежда основно до повече оръжия, без ясна идея какво следва и каква точно трябва да бъде тази нова Европа.

Урсула фон дер Лайен: Европа е в борба за бъдещето си

► Близкият изток: Европа е без единна позиция

Кючуков коментира и положението в Близкия изток, като посочи, че Европа продължава да няма единна позиция по темата, но Фон дер Лайен е направила стъпка напред в сравнение с лидерите на европейски държави.

„Тя се опита да отчете обществените настроения, които са далеч по-еднозначни“, заяви той.

Кючуков подчерта, че хуманитарната ситуация в Ивицата Газа е изключително тежка, а понятието „геноцид“ вече има много сериозно съдържание в контекста на случващото се.

ЕП настоява за помощ за Газа, освобождаване на заложниците и справедливост

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева