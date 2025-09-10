Франция вече влиза в капана на протестите под наслов "Блокираме всичко". Парижката полиция съобщи, че досега са арестувани 75 души.



🚨#BREAKING: At this time, absolute chaos is erupting across France as thousands of protesters flood the streets, clashing with police and rioting in opposition to the government’s economic policies. pic.twitter.com/9PG9GDW0hy — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 10, 2025

Движението възникна онлайн през май сред десни и крайни леви групи, а оставката на Франсоа Байру от поста на министър-председател вдъхнови организирането на нови протести.

Massive protests have begun in France due to citizens' dissatisfaction with the government's economic policy.



HEREEEEEEEEESSSSS MACRON EXIT !!! pic.twitter.com/RezAOCak3K — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) September 10, 2025

Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция



🇫🇷 Hundreds of protesters at Hôpital Tenon in Paris are rallying against understaffing and budget cuts in the healthcare sector.



This is part of nationwide #BloquonsTout demonstrations.



📸 FRANCE 24's @KatrineLyngso pic.twitter.com/vViAL5PmDZ — FRANCE 24 English (@France24_en) September 10, 2025

Правителството не поема никакви рискове и планира да разположи 80 000 полицаи, за да овладее протестите, в които може да се включат 100 000 души. Недоволстващите се заканиха да блокират летища, гари, центровете на големите градове и магистрали.

