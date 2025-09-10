Снимка: iStock
Правителството разположи 80 000 полицаи, за да овладее демонстрациите
Франция вече влиза в капана на протестите под наслов "Блокираме всичко". Парижката полиция съобщи, че досега са арестувани 75 души.
At this time, absolute chaos is erupting across France as thousands of protesters flood the streets, clashing with police and rioting in opposition to the government's economic policies.
Движението възникна онлайн през май сред десни и крайни леви групи, а оставката на Франсоа Байру от поста на министър-председател вдъхнови организирането на нови протести.
Massive protests have begun in France due to citizens' dissatisfaction with the government's economic policy.
HEREEEEEEEEESSSSS MACRON EXIT !!!
Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция
Hundreds of protesters at Hôpital Tenon in Paris are rallying against understaffing and budget cuts in the healthcare sector.
This is part of nationwide #BloquonsTout demonstrations.
This is part of nationwide #BloquonsTout demonstrations.
📸 FRANCE 24's @KatrineLyngso pic.twitter.com/vViAL5PmDZ
Правителството не поема никакви рискове и планира да разположи 80 000 полицаи, за да овладее протестите, в които може да се включат 100 000 души. Недоволстващите се заканиха да блокират летища, гари, центровете на големите градове и магистрали.
