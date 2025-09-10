Френският президент Еманюел Макрон назначи Себастиан Льокорню на поста министър-председател на страната, съобщиха от Елисейския дворец във вторник.Той е петият премиер за по-малко от две години.

Назначението стана ясно ден, след като правителството на бившия министър-председател Франсоа Байру загуби вот на доверие в Националното събрание. В основата на политическата криза и породилото се в страната обществено недоволство стои бюджетният план за икономии, предложен от кабинета.

Франция на ръба на протести след падането на правителството

Льокорню заемаше поста на министър на отбраната в правителството на Франсоа Байру. Сега той ще има нелеката задача да прокара бюджета в разделения парламент и да се справи с недоволството в страната.

В сряда е обявен ден на национален протест. Очаква се по улиците да излязат поне 100 хиляди души. Протестното движение няма централизирани лидери и беше организирано в социалните мрежи.

"Ще блокираме всичко, за да може политическата система да реагира. Някои имат по 10 фиша за заплати, но работниците печелят по 1500 евро на месец. Живеем в общество на измамници", заяви Рида Аячи, продавачка на пазар.

80 хиляди полицаи ще бъдат мобилизирани заради очакванията за безредици. Магазините вече обявиха, че няма да работят заради опасения от вандализъм.

"Необходими са само няколко десетки души, за да блокират временно гара или високоскоростен влак. И ако това се случи, ще се намесим систематично. Но се страхуваме от актове на саботаж и повреди, особено насочени към обществения транспорт. Виждали сме в миналото, че това може да се случи", подчерта Лоран Нунес, началник на полицията в Париж.

Транспортът също ще спре, болниците ще работят с минимален брой персонал, а училищата и университетите ще бъдат затворени.

Редактор: Цветисиана Костова