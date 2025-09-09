Снощи френското Национално събрание отхвърли декларацията за общата политика на премиера Франсоа Байру с 364 гласа „против“ срещу едва 194 „за“. Така Байру се превърна в първия министър-председател в историята на Петата република, който губи вот на доверие, поискан от самия него. Резултатът предизвика празненства по улиците на редица френски градове, където стотици хиляди хора излязоха, за да отбележат падането на кабинета.

►Причините за кризата

В основата на политическата криза стои бюджетният план за икономии, предложен от правителството още през лятото. Той предвиждаше спестяването на 44 милиарда евро, но съдържаше редица спорни точки, които разгневиха французите и обединиха опозицията. Сред най-непопулярните мерки бяха:

Франция остана без правителство, загуби вота на доверие в парламента

Отнемането на два национални празника;

Премахването на множество социални придобивки;

Замразяване на някои зелени политики.

►Какво следва? Политическа несигурност и заплаха от протести

Падането на кабинета отваря няколко сценария. Десницата на Марин Льо Пен настоява за незабавни избори, тъй като социологическите проучвания им дават преднина. Президентът Еманюел Макрон обаче едва ли ще свика предсрочен вот, тъй като рейтингът му е изключително нисък – едва 15% от французите одобряват политиката му. Левицата, от своя страна, настоява следващият премиер да бъде излъчен от нейните редици.

"Разберете, че имаме проблем, ако на всеки три месеца страната се оказва с правителство, което пада. Не е възможно да чакаме до 2027 г. да живеем в такава нестабилност", заяви от трибуната Матилд Пано, депутат от "Непокорната Франция".

Тази сутрин се очаква Франсоа Байру да представи официално оставката си пред президента Макрон, който от своя страна обеща в следващите дни да назначи нов премиер. Едно от най-спряганите имена за поста е това на министъра на отбраната Себастиан Льокорню, който е смятан за близък до президента.