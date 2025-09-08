Френският премиер Франсоа Байру загуби вота на доверие в парламента. Министър-председателят управлява в продължение на 9 месеца. В края на месец август той съобщи, че ще поиска вот на доверие, във връзка с предложените от него мерки за съкращаване на дълга.

Правителството получи подкрепата на едва 194 от депутатите, а 364 гласуваха „против“. Утре се очаква Байру лично да връчи оставката си на президента Еманюел Макрон.

Съкращенията предвиждаха националният дълг на Франция да бъде редуциран с 44 милиарда евро.

Финансовото положение на Франция наистина е трудно. Според френската статистическа служба (INSEE), дългът на страната възлиза на 3,345 трилиона евро към края на първото тримесечие на 2025 г. Ако в началото на 2000-те дългът е бил 60% от БВП, то той е нараснал до 116% тази година.

„Мисля, че показахме образ на републиката, който е почтен и активен. От тази гледна точка, исках, от името на правителството, да благодаря на Националното събрание и, като министър-председател, да благодаря на членовете на правителството. Поразен съм от посланията, които всички получаваме всяка минута. Тези послания са дълбоко повлияни от насилието на реториката. И точно това е така за целия политически живот. Вярвам, че ако можем, чрез нашето отношение, да се опитаме да се отдалечим от този образ на насилие и презрение, ще направим услуга на демокрацията, която защитаваме", заяви френският премиер.

Байру стана вторият френски премиер поред, който е претърпял такава съдба, след като Мишел Барние беше отстранен през декември само три месеца след встъпването си в длъжност. След оттеглянето му президентът Еманюел Макрон пред стесняващ се кръг от възможности, като финансовите пазари издават признаци на безпокойство от политическата и фискална криза във Франция. Междувременно стана ясно, че президентът Макрон ще назначи нов министър-председател на страната "в близките дни", предаде "Ройтерс", като се позова на изявление на Елисейския дворец.

В страната вече са обявени и повсеместни протестни действия, които да започнат още в сряда.

Редактор: Цветисиана Костова