Снимка: Getty Images
Инфлуенсърът, подкастър и консерватор Чарли Кърк беше убит вчера по време на публична проява в университета на щата Юта
Кой беше Чарли Кърк? Влиятелният американски десен инфлуенсър и политически активист беше застрелян в университет в щата Юта. Това стана по време на публичен дебат, в присъствието на няколко хиляди души.
Чарли Кърк беше известен активист на консерваторите и медийна личност, както и доверен съюзник на президента Доналд Тръмп. Кърк многократно е защитавал правото за притежание на оръжия, заемаше твърда позиция срещу абортите и се обявяваше против равните права на жените и ЛГБТ общностите.
Той беше считан както за бъдещето на консервативния активизъм, така и за силно противоречива фигура.
Възгледите на Чарли Кърк:
„Всъщност не понасям думата „емпатия“. Мисля, че „емпатия“ е измислен термин от новото поколение, който причинява много вреда“, казва Кърк.
„Според мен има директна връзка между нивото на тестостерона и политическите наклонности на младите мъже. Колкото по-ниско е нивото им на тестостерон, толкова по-голям е шанса да са демократи. Бих се радвал да видя подобно проучване”, казва Кърк в своя подкаст на 1 август, цитиран от Си Ен Ен.
Относно законното притежание на оръжия:
„Трябва да бъдем реалисти. Няма как да няма нито една жертва на огнестрелно оръжие, когато гражданите имат свободата да притеежават такова законно. Това е цената на свободата да притежаваме оръжия и за мен напълно си струва”.
„Да имаме въоръжени граждани идва с цена. Но и шофирането идва с цена. 50 000 души загиват по пътищата ежегодно. Премахнеш ли шофирането, ще спасиш 50 000 души ежегодно. Това е цената на свободата”.
Относно абортите, контрацептивите и женските права:
„Твърдението на жените, че при аборт не отнемаш живота на човек, а на просто ембрион, е друг начин да оправдаят касапницата на нещо по-малко от вас”.
„Нито една жена не забременява случайно, това не е грип, всяка жена трябва да поема отговорност за оргазмите си”.
„Децата не са бреме, а прекрасен дар. Правенето на секс преди брак е неправилно. Това не е акт подобен на „взимането на душ”.
@lykandlei This may be a very sensitive topic but he has a point, and it points towards the Bible. Credits: Turning Point USA. #trending #charliekirk #newstoday #abortion #christian ♬ original sound - Lyk & Lei
На въпрос, дали ако 10 годишната му дъщеря бъде изнасилена и забременена, той ще предприеме аборт: „Отговорът е „ДА”. Бебето ще бъде родено".
@_limitless_soul_ The crazy world women live in. “Yes, the baby would be delivered “ 💔. And who set that system up? I am sick and tired of old men.. #femenism #femenist #billieeilish #charliekirkspeech #women #womeninworldofmen #sadreality #fyp #girltok #feminismisforeveryone #foryoupage #fypシ #pyf #pyfツ ♬ LABOUR - the cacophony - Paris Paloma
На въпрос дали сравнява аборта с Холокоста: „Абсолютно. В действителност е много по-лошо".
@hippie_time Charlie Kirk comparing abortion to the holocaust. It baffles me how this is real like this actually came out of someone’s mouth 😳😭#charliekirkspeech #charliekirk #denydefendepose #fuckthegovernment #wearefucked #stupidity ♬ original sound - hippie_time
„Жените трябва да приоритизират семейството, много повече от кариерата си. Те трябва да се стараят да си намерят съпруг преди да навършат 25”.
@thecharliekirkshow
♬ original sound - The Charlie Kirk Show
„Аз си мечтая да живея в държава, където ако жена не иска да работи, за да може да си гледа децата, тя да може да го направи. За жените е много по-важно да си гледат 6-месечното бебе, вместо да работят за компании, които дори не им знаят имената”.
@usarightpolitic Charlie Kirk is doing more to improve women's lives than any feminist. Prove me wrong ➡️ #charliekirk #news #politics #college #marriage #feminism ♬ original sound - sigmamaleclipper
Последвайте ни