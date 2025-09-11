Кой беше Чарли Кърк? Влиятелният американски десен инфлуенсър и политически активист беше застрелян в университет в щата Юта. Това стана по време на публичен дебат, в присъствието на няколко хиляди души.

Чарли Кърк беше известен активист на консерваторите и медийна личност, както и доверен съюзник на президента Доналд Тръмп. Кърк многократно е защитавал правото за притежание на оръжия, заемаше твърда позиция срещу абортите и се обявяваше против равните права на жените и ЛГБТ общностите.

Той беше считан както за бъдещето на консервативния активизъм, така и за силно противоречива фигура.

Възгледите на Чарли Кърк:

„Всъщност не понасям думата „емпатия“. Мисля, че „емпатия“ е измислен термин от новото поколение, който причинява много вреда“, казва Кърк.

„Според мен има директна връзка между нивото на тестостерона и политическите наклонности на младите мъже. Колкото по-ниско е нивото им на тестостерон, толкова по-голям е шанса да са демократи. Бих се радвал да видя подобно проучване”, казва Кърк в своя подкаст на 1 август, цитиран от Си Ен Ен.

Относно законното притежание на оръжия:

„Трябва да бъдем реалисти. Няма как да няма нито една жертва на огнестрелно оръжие, когато гражданите имат свободата да притеежават такова законно. Това е цената на свободата да притежаваме оръжия и за мен напълно си струва”.

„Да имаме въоръжени граждани идва с цена. Но и шофирането идва с цена. 50 000 души загиват по пътищата ежегодно. Премахнеш ли шофирането, ще спасиш 50 000 души ежегодно. Това е цената на свободата”.

Относно абортите, контрацептивите и женските права:

„Твърдението на жените, че при аборт не отнемаш живота на човек, а на просто ембрион, е друг начин да оправдаят касапницата на нещо по-малко от вас”.

​„Нито една жена не забременява случайно, това не е грип, всяка жена трябва да поема отговорност за оргазмите си”.

„Децата не са бреме, а прекрасен дар. Правенето на секс преди брак е неправилно. Това не е акт подобен на „взимането на душ”.

На въпрос, дали ако 10 годишната му дъщеря бъде изнасилена и забременена, той ще предприеме аборт: „Отговорът е „ДА”. Бебето ще бъде родено".

​На въпрос дали сравнява аборта с Холокоста: „Абсолютно. В действителност е много по-лошо".

„Жените трябва да приоритизират семейството, много повече от кариерата си. Те трябва да се стараят да си намерят съпруг преди да навършат 25”.

„Аз си мечтая да живея в държава, където ако жена не иска да работи, за да може да си гледа децата, тя да може да го направи. За жените е много по-важно да си гледат 6-месечното бебе, вместо да работят за компании, които дори не им знаят имената”.