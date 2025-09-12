Снимка: Спасителен център за костенурки
От Спасителния център отправят апел към гражданите да подадат сигнал, ако забележат обявена продажба на животните
На 10 срещу 11 септември от Спасителен център за костенурки бяха откраднати 20 новоизлюпени костенурчета всички на по-малко от година.
От Спасителния център отправят апел към гражданите: "Моля, ако някъде в интернет срещнете да се продават новоизлюпени костенурки (около 5 см.) от видовете Geochelone elegans, Stygmochelys pardalis, Centrochelys sulcata, Malacochersus tornieri и Astrochelys radiata, изпратете информация за да направим проверка."
Снимка: Geochelone elegans, iStock, илюстративна
Снимка: Stygmochelys pardalis, iStock, илюстративна
Снимка: Centrochelys sulcata, iStock, илюстративна
Снимка: Malacochersus tornieri, iStock, илюстративна
Снимка: Astrochelys radiata, iStock, илюстративна
Последвайте ни