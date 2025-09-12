На 10 срещу 11 септември от Спасителен център за костенурки бяха откраднати 20 новоизлюпени костенурчета всички на по-малко от година.

От Спасителния център отправят апел към гражданите: "Моля, ако някъде в интернет срещнете да се продават новоизлюпени костенурки (около 5 см.) от видовете Geochelone elegans, Stygmochelys pardalis, Centrochelys sulcata, Malacochersus tornieri и Astrochelys radiata, изпратете информация за да направим проверка."

Снимка: Geochelone elegans, iStock, илюстративна

Снимка: Stygmochelys pardalis, iStock, илюстративна

Снимка: Centrochelys sulcata, iStock, илюстративна

Снимка: Malacochersus tornieri, iStock, илюстративна

Снимка: Astrochelys radiata, iStock, илюстративна