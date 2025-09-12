Националната служба за охрана (НСО) празнува 146 години от създаването си. Тя е правоприемник на Софийската Първа конна сотня и е създадена през 1879 г с указ на Княз Александър I като първото специализирано звено за охрана. Службата отбеляза професионалния си празник и годишнината от основаването си с тържествена церемония в централата си.

„НСО е едно от лицата на българската държавност. Нестихващите атаки срещу държавни институции и опитите да бъде подкопавано общественото доверие в тях, подкопават доверието и авторитета и на Службата“, заяви началникът генерал-майор Емил Тонев. Той бе категоричен, че тези процеси не трябва и няма да повлияят върху ежедневната работа в изпълнение на основната дейност на НСО.

Генерал-майор Тонев отбеляза, че НСО ще засилва сътрудничеството и ще укрепва връзките си с другите служби от сектора за сигурност и обществен ред. “Бяха повишени възнагражденията на служителите, материалната база е в процес на обновяване, на служба постъпват и нови служители. Тези задачи са постоянен приоритет на ръководството на НСО”.

„Наш дълг е да пазим българската държавност и тези, които я представляват, и ще продължим да го изпълняваме безкомпромисно и с всичките си сили“, категоричен бе още началникът на Националната служба за охрана.

Снимка: Президентски прессекретариат

Румен Радев отбеляза приноса на НСО за укрепването на държавния авторитет

Президентът Румен Радев посочи, че НСО е значим фактор в системата за защита на националната сигурност в приветствието си на церемонията.

“С растящата динамика в средата за сигурност, расте и значението на НСО”, коментира Радев.

По думите му през годините от създаването си НСО съществено допринася за укрепването на държавния авторитет, а Службата преодолява множество предизвикателства и устоява на дълбоки политически превратности. “Многократно реформирана Службата се доказа като необходим елемент от българската държавност”, подчерта още президентът.

Държавният глава изказа признателност към ръководството на НСО за усилията за повишаване на подготовката на личния състав, за подобряване на условията на труд, за издигане на мотивацията и престижа на служителите и за усъвършенстване на материално-техническата база.

Администрацията на президента остава без НСО

В словото си Радев благодари на офицерите, сержантите и служителите от НСО, които въпреки многобройните предизвикателства, с които се сблъскват ежедневно, продължават да изпълняват своята обществена мисия с чест, достойнство, отговорност и всеотдайност. Държавният глава открои и приноса на ветераните и предишните ръководства на Националната служба за охрана за съхраняването и пренасянето през поколенията на нейните традиции и добродетели, както и за това, че в спорадичните популистки опити за посегателства върху нейния авторитет, цялост и дори съществуване, продължават да застават с имената си в нейна подкрепа.

Снимка: Министерски съвет

Росен Желязков изрази благодарност за достойната служба на служителите

Премиерът Росен Желязков също присъстваше на церемонията на НСО.„Нашата национална сигурност не може да търпи компромиси. Изпълнявайте Вашия дълг неотклонно, защото доверието и координацията са важна предпоставка за успеха и за изграждането на междуинституционалното доверие“ призова той.

Желязков изрази благодарност за достойната служба на ръководството и служителите на НСО. „Стабилността на службата е еманация на начина, по който разглеждаме стабилността в държавата, стабилността в управлението и балансът между институциите“, категоричен бе премиерът.

Снимка: Народно събрание

Наталия Киселова коментира рисковете пред служителите на НСО

Сред гостите бе и председателят на Народното събрание Наталия Киселова, която определи НСО като “един от стълбовете на българската държавност”.

“Службата бди за сигурността на лицата в държавното управление”, коментира тя.

“Продължавайки делото на своите предци, започнали от времето на княз Александър Батенберг, Вие изпълнявате с чест възложената Ви мисия да защитавате живота, здравето и достойнството на длъжностните лица от противозаконни посегателства и да осигурявате безопасността на охранявани обекти и мероприятия”, допълни Киселова.

Президентът издаде указ за преназначаване на началника на НСО



Председателят на Народното събрание подчерта, че в днешното несигурно време, взривоопасната регионална и глобална среда за сигурност, международният тероризъм и организираната престъпност пораждат нови предизвикателства пред служителите на Националната служба за охрана. "Пред Вас възникват все по-трудни задачи за решаването на които, уверена съм, сте добре подготвени и осигурени, и няма да позволите да бъдете изненадани от внезапно възникващи рискове и заплахи“, заяви тя.



Киселова увери служителите на НСО, че техните ежедневни задължения, изпълнявани отговорно и с висок професионализъм, се оценяват високо и по достойнство и изрази своята дълбока признателност и уважение към офицерите, сержантите и гражданските лица от службата. Тя им пожела и занапред много лични и професионални успехи.

Снимка: НСО

Официални гости на празника на НСО бяха още вицепрезидентът Илияна Йотова, президентът на Републиката (1997 г.-2002 г.) Петър Стоянов, ръководителят на Постоянното представителство на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, ръководители и представители на държавните органи и структури от системата за защита на националната сигурност, на службите за обществен ред и сигурност в министерствата на вътрешните работи, на отбраната и на правосъдието, представители на партньорски служби, ветерани.

Нови политически искри около кортежа на президента

По повод празника на НСО, командирът на Националната гвардейска част в периода април 2019 г.-август 2025 г. полковник (о.р.) Кънчо Иванов бе удостоен от генерал-майор Емил Тонев с Почетен знак на Националната служба за охрана, за неговия съществен принос и заслуги към дейността на Службата.

Тържествен водосвет по случай празника отслужи Браницкият епископ Йоан, първи викарен епископ на Софийския митрополит.

