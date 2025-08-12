В понеделник депутатът от „ДПС - Ново начало” Калин Стоянов пусна видеоклип в профила си във Facebook на кортеж на НСО във Варна, който според него е на президента и е необичайно голям. Последва коментар в социалната мрежа на съветника по сигурност и отбрана на Румен Радев - Димитър Стоянов.

"Вчерашното изказване на президента, което акцентира върху ударното разпродаване на държавни имоти, явно засегна невралгична тема за настоящите управляващи, защото вече втори ден не смогват с клепането на Радев. Кой ли не се появи да ръси нелепости, ето сега и бившият министър на „Сглобката” и настоящ депутат от ДПС - Нищо Ново Калин Стоянов се закахърил за „кортежа”, който бил „блокирал” Варна", пише Димитър Стоянов в пост във Facebook.

И припомня, че не Румен Радев определя как да изглежда охраната му, а НСО. "Президентът не може да откаже охрана, защото тя е по закон. Дали се налага засилена охрана или не, определя не някой друг, а тричленка в чийто състав влиза началник на НСО, председател на ДАНС и главнен секретар на МВР. Това пак е по закон", посочва в поста си съветникът на държавния глава.

Във вторник - отново с пост във Facebook, бившият вътрешен министър и настоящ депутат от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов коментира: "Втори ден президентът Радев упорито мълчи за безпрецедентната неделна блокада на Варна, организирана в негова чест".

"Мълчанието му е оглушително, особено на фона на невиждан досега президентски кортеж, по-подходящ за латиноамерикански наркобос или севернокорейски диктатор, отколкото за държавен глава на европейска държава. Вместо да излезе с ясна и мъжествена позиция, Радев се крие зад полите на своите секретарки, които пускат дежурни оправдания", пише Стоянов.

Калин Стоянов: Кортежът на Румен Радев е достоен за велик диктатор

Според него, когато Радев възлага задачи на Димитър Стоянов, добре е поне да го запознае със структурите в МВР. "Докато президентският съветник невинно обяснява, че охраната се определяла от НСО, ще му припомним, че началникът на НСО е пряко подчинен на президента. С други думи, ако Радев поиска 7, 8 или дори 15 автомобила, за да разкарва свои близки, роднини или чиновници по плажовете, НСО ще изпълни безусловно прищевките му".

