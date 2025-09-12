Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще изпрати войски на Националната гвардия в Мемфис, щата Тенеси. Това е последния етап от кампанията на републиканеца срещу престъпността, която критиците определят като авторитарна.

Тръмп вече е разположил военни сили в Лос Анджелис и Вашингтон и обеща да разшири заповедите и към други градове, включително Чикаго и Ню Йорк.

Някои местни жители приветстват патрулите, докато други се оплакват, че войниците не са подходящи за справяне с престъпността и че операцията е насочена основно срещу имигранти.

„Отиваме в Мемфис. Мемфис е в дълбока криза. Кметът е доволен, губернаторът е доволен... Ще оправим ситуацията там, както направихме във Вашингтон,“ каза Тръмп пред Fox News.

Мемфис е град с преобладаващо цветнокожо население и с демократически кмет, докато щата Тенеси има републикански губернатор.

Администрацията на Тръмп тази седмица започна нова операция за прилагане на имиграционните закони в Чикаго, насочена към онези, които тя нарича „най-лошите от най-лошите престъпници“.

Президентът нееднократно е заплашвал също да изпрати войски на Националната гвардия в града, влизайки в сблъсъци в социалните мрежи с губернатора на щата Илинойс Джей Би Притцкър, демократ.

Тръмп твърди, че разполагането на войски и провеждането на депортационни акции във Вашингтон и Лос Анджелис са спасили градовете от престъпността, свързана с имигранти — едно от ключовите му предизборни обещания.

Редактор: Ивайла Митева