Сезонните работници печелят до 3 000 лева за три седмици
Сигурно сте любители на френското вино, но едва ли подозирате, че зад всяка чепка грозде стои и българска следа. Оказва се, че стотици българи и тази година са на гроздобер във Франция. В социалната мрежа TikTok има десетки видеа на работещи сред френските лозници. Срещаме ви с Маргарита Брънзова от град Земен, която е за трета година там.
Маргарита разбрала за гроздобера от приятели. В момента се намира в Домбланс. Казва, че не знае за каква винарна работи. Превежда си от френски с преводача на телефона.
"В България за 8 часа ти дават 40-50 лв. надница и това никак не ни устройва, а и работата е малко повечко и от тук. Във Франция ни настаняват на квартири и всичко поема агенцията или по-точно лозаря", разказва Маргарита.
Заради суша и слана: Реколтата от грозде тази година е слаба
В нейната група има петима българи, останалите са от Италия и Куба, имало и няколко французи.
Тя работи като санитар в дом за възрастни хора, но казва, че за 20-те дни във Франция успява да изработи надница колкото за три месеца в България. Заплащането е 15 евро на час.
"Дошла съм, защото имам ученик и като се прибера трябва да му осигуря всичко от училище, да купя дърва за зимата, основното, което не мога да го направя в България. Общо три момчета имам, но другите двама са големи и са женени, те сами си се справят с живота", споделя Брънзова.
Виненият туризъм: България цели да стане водеща туристическа дестинация като Италия и Франция
Най-малкият ѝ син е в седми клас, който я чака да се прибере с нетърпение.
"Малкия ми син се сърди, но в един момент ме разбира като седна да говоря с него, да му обяснявам, че в България е трудно и съм сама да си го гледам".
Според данни на Агенцията по заетостта от януари тази година до момента над 800 българи са изявили желание за сезонна заетост във Франция.
