България ще се нареди до Франция, Италия и Испания като туристическа дестинация във винения туризъм. Това е целта на Българската организация за винен туризъм за следващите години. Страната ни има модерни изби и изключително вино, което и сега привлича туристи от цял свят. Темата коментира в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS Петя Минкова, която е председател на организацията.

"Буквалният мащаб на винения туризъм надхвърля 40 млрд. щатски долара. Така се оценява винения туризъм в света. Прогнозите са, че до 2030 г., което е съвсем скоро, той ще стигне 100 млрд. щатски долара", обясни Минкова.

По думите й интересът към нишов туризъм от типа на вино, култура, история, гурма, кулирания, се засилва все повече. Минкова допълни, че това е туризъм, който се упражнява целогодишно.

"България е изключително привилегирована тази година, защото благодарение на Министерството на туризма, в частност на министър Боршош и екипа му, България е домакин на Световната конференция за винен туризъм в Пловдив. Ние сме домакини и това е една страхотна възможност българските винарни и сдружения да бъдат представени, за първи път организирано на такава глобална конференция", смята председателят на организацията.

"Това и добрата воля на Министерството на туризма ни накара да стигнем до едно обединение, което тръгна по съвсем естествен начин. Обединихме се някои от най-водещите и устойчиви във времето, показващи добри практики във винения туризъм, във винопроизводството и избите, и направихме Българската организация за винен туризъм", сподели Минкова.

Редактор: Петър Иванов