Бай Ташо е най-възрастният действащ рибар в Шабла и по цялото Северното Черноморие
Срещаме ви с човек, който дълги години гребе в една лодка с Тодор Живков. Само че в буквалния смисъл на думата! Бай Ташо от Шабла е човекът, който води на риболов бившия комунистически вожд, но не само него. В лодката на бай Ташо са се возили още Пенчо Кубадински, Станко Тодоров, а след демокрацията- президентите Желю Желев и Петър Стоянов.
Анастас Овчаров е най-възрастният действащ рибар в Шабла и по цялото Северното Черноморие. Той е на 87 години и продължава да влиза в лодката. Наричали го още „Човекът Кино”, защото като по-млад разпространявал български, съветски и американски филми.
„Нищо лично“: Да живееш в настоящето между зъболекарския стол и фермата
А и до днес той все още пази въдицата, с която Тодор Живков ходел на риболов.
„Другарят Живков беше разговорлив човек. Станахме си приятели. Все ми казваще: „Бай Таше, ще ловим ли риба днес?”, спомня си Ташо.
Повече за неговата история гледайте във видеото.
