Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен присъства на форум, посветен на бъдещето на Европейския съюз, който се състоя днес в Брюксел.

„Европа трябва да поеме основната тежест за своята сигурност. Постигането на по-голяма независимост в отбраната не може да настъпи за една нощ”, заяви Фон дер Лайен.

Тя отбеляза, че всички действия за подобряване на европейската отбрана се предприемат съгласувано с НАТО. Според нея Европейският съюз е одобрил изключително бързо предложенията на ЕК за осигуряване на допълнителни средства за отбранителни цели.

„Кръговата икономика е в центъра на нашата независимост от вноса на суровини”, допълни председателят на ЕК. Тя отбеляза, че днес една държава контролира основно или дори изцяло световния внос на някои изкопаеми суровини.

Урсула фон дер Лайен: Европа е в борба за бъдещето си

По думите на Урсула фон дер Лайен трябва да постигнем намаление на цените на енергията, тъй като Европейският съюз е твърде зависим от вносни изкопаеми горива. Решението е да се произвежда възобновяема и ядрена енергия. Предложено е намаляване с 2/3 на времето за одобряване на проектите за вятърни паркове. В допълнение тя отбеляза че, националните електропреносни мрежи в ЕС все още не са достатъчно добре свързани.

„Европейският единен пазар далеч не е завършен и това трябва да се промени. Европа има водеща роля при внедряването на изкуствения интелект и в новия многогодишен бюджет на Европейския съюз се предвижда значително увеличение на средствата за научни изследвания и цифровизация”, коментира председателят на ЕК.

