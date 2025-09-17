Спешната помощ у нас е в критично състояние – около 50% от местата за работа в спешните центрове са незаети, около 500 лекари липсват. Липсата на достатъчно лекари и екипи, тежките условия и неправилната употреба на услугата от гражданите допълнително натоварват, а в резултат на това всяко 4-о повикване не се обслужва.

„От страна на държавата никой не търси решение на проблема. Липсата на лекари и асистенти създават проблем за формиране на екипите, които да откликват на повикванията, а от друга страна повишението на заплатите не беше разпределено спрямо квалификацията и натоварването”, каза главеният секретар на Български съюз на лекарските асистенти и фелдшерите Христо Иванов в предаването „Социална мрежа” на NOVA NEWS.

Може ли да бъде преодолян кадровият недостиг в спешната помощ

По думите му, тези пропуски идват вследствие на проблеми в системата, неглижирани с години. Иванов посочи, че възнаграждението на лекарските асистенти в спешната помощ е в приблизителен размер от 2 400 лева брутна сума.

„Полагаме извънреден, нощен труд. Голям проблем също е, че спешната помощ все още спада към трета категория труд – а знаем, че спешните звена обикновено попадат под първа и втора, което дава шанс и за по-ранно пенсиониране, както и по-добри условия на труд цялостно”, обясни Иванов. Според него тези фактори могат да направят сферата непривлекателна за развитие на младите хора, което от своя страна също задълбочава кадровия недостиг.

„С последните изменения в закона за съсловните организации длъжностите се приравняват, тоест фелдшери и асистенти вече се приравняват”, каза заместник-председателят на съюза Галина Захариева. Тя обясни още, че част от пропуските в системата идват поради неправилното квалифициране на специалистите.

„Фелдшерите имат право да обявяват смъртни случаи на терен, а медицинските асистенти – не. Според терминологията обаче фелдшерите и асистентите са едно и също нещо, което пък означава да бъде ангажиран допълнително екип на терен, тъй като асистентите нямат право да издадат съобщение за смъртен случай”, каза Захариева и допълни, че подобни пропуски в системата водят до това специалистите да изпълняват несвойствени за тях функции.

Д-р Георги Миндов: Младите лекари не искат да работят в отдалечени населени места

„Извънболничната помощ не е добре развита, като в резултат на това филиалите за спешна помощ са претоварени. Няма и как парамедиците да изпълняват техните функции, защото сами по себе си те не са медицински специалисти”, обясни Захариева. Като проблем за здравеопазването тя посочи липсата на обучение по специалността „Фелдшер”, както и тежките условия на труд, предизвикани от текучеството на кадри и силната нужда от полагане на труд на фелдшери в пенсионна възраст.

