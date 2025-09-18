Със светли умове като Вашите съм сигурен, че бъдещето на България е светло, хармонично и обещаващо. Така министър-председателят Росен Желязков се обърна към българските олимпийци по природни науки и техните ръководители. На тържествената церемония младежите бяха наградени за успехите си на международни олимпиади по природни науки от началото на тази година.

Премиерът Росен Желязков отвори вратите на Министерския съвет за участниците от деветте ни национални отбора по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, география и изкуствен интелект, за да им връчи и награда от името на страната, която представляват чрез знанията си. „Още когато с голяма част от вас се видяхме в тази зала за връчването на флага за началото на олимпийския сезон, нямах съмнение, че ще се срещнем отново – с този плам и гордост в очите, с медалите на гърдите Ви“, заяви той.

Снимка: Пресслужба на министерския съвет

Желязков подчерта, че пред младите отличници стои важен път на академично и личностно развитие и изрази увереност, че техните знания и чисти сърца ще ги превърнат в хора, които ще градят бъдещето и ще съхраняват олимпийския дух.

„Тридесет и девет отличия, сред които осем златни медала, са забележително постижение. Не само духът на олимпиеца, не само състезанието, а и това, че развяхте българския флаг на различни континенти, ни кара да се чувстваме горди“, допълни министър-председателят.

През 2025 г. българските ученици постигнаха изключителни успехи на международната сцена. Деветте национални отбора по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, география и изкуствен интелект участваха и спечелиха общо 39 медала от международни олимпиади – осем златни, 14 сребърни и 17 бронзови. От всички международни, европейски, младежки и балкански състезания до момента са завоювани 89 отличия, а до края на годината предстоят още олимпиади.

„Гордост е да видим, че сте развели българския флаг на толкова места по света“, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Министърът поздрави както таланта, така и упоритостта и труда на учениците.

„Зад всяко ваше постижение стои поне един отдаден учител. Затова днес поздравявам и тях, защото на учителите разчитаме да имаме тези школи от олимпийци“, посочи Вълчев. По думите му министерството на образованието и науката стартира програма за запазване и развитие на олимпийските школи и разработва нови инициативи за задържане на най-талантливите младежи в страната след завършване на училище.

„Благодаря ви, че ни правите горди с България и българското образование“, завърши Вълчев.

Успехите на младите таланти се подкрепят от редица инициативи на Министерството на образованието и науката. Чрез Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ се организират надпревари в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта, а талантливи ученици от всички етапи на училищното образование получават допълнителни възможности за подготовка.

От тази година стартира и новата програма „Бъдеще за таланти“, насочена към изграждане на мрежа от школи по математика, информатика и природни науки. Предстои и приемането на програмата „Избирам да следвам в България“, която ще осигурява стипендии и безплатно обучение за ученици и първокурсници, отличили се в международни олимпиади.

За част от младите ни таланти предстои се изправят пред най-умните си връстници от различни държави в нови три предстоящи надпревари.

