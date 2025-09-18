Руският президент Владимир Путин внесе в Съвета на федерацията предложение за провеждане на консултации за назначаването на Александър Гуцан на поста генерален прокурор. Това съобщи председателят на Комитета на Съвета на федерацията по конституционно законодателство и държавно строителство Андрей Клишас, цитиран от ТАСС.

"В съответствие с Конституцията на Руската федерация и федералния закон за прокуратурата на Руската федерация, в Съвета на федерацията постъпи предложение от президента на Руската федерация за провеждане на консултации за назначаването на Александър Владимирович Гуцан за генерален прокурор на Руската федерация. В съответствие с регламента на камарата комитетите на ФС на съвместно заседание на 23 септември 2025 г. в 12:00 (московско време) ще проведат предварително обсъждане на представената кандидатура и ще подготвят заключения“, съобщава Клишас в своя Telegram канал.

Комитетът на ФС по конституционно законодателство и държавно строителство ще предложи на Съвета на камарата да проведе консултации по представената от президента кандидатура за поста генерален прокурор на 596-то заседание на Съвета на Федерацията на 24 септември 2025 г., отбелязва той.

Редактор: Ивайла Митева