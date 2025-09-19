-
То е за противодействие на трансграничната престъпност по море
В Созопол се проведе учение на бреговата охрана – „Синя граница”. То е за противодействие на трансграничната престъпност по море.
Граничната ни полиция преследва и задържа кораб нарушител в района на залива Созопол. Операцията беше част от пълномащабното учение „Синя граница” за противодействие на трансграничната престъпност по море. Участие взеха гранични полицейски кораби, бордови лодки, граничен полицейски хеликоптер, водолазни екипи и снайпер-контрол екипи. Използвани бяха подводни и въздушни дронове и анти-дрон пушки. Целта е да се неутрализират трафиканти на наркотици, да се залови неприятелски кораб и да се обезвредят терористи.
НАТО демонстрира сила в Полша с мащабното учение „Желязна порта“
"Днес просто беше компилация от реални събития, които се случиха в последните месеци. Оценката ми е много повече от отлична можахте да видите не само професионализъм, не само реални казуси ,а и техническото оборудване, което с много усилия съумяваме в Гранична полиция да придобиваме с европейски средства”, каза гл. комисар Антон Златанов, директор на ГД „Гранична полиция”.
