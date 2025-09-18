НАТО проведе в Полша впечатляващи военни учения с участие на танкове, хеликоптери и изтребители. Учението, с кодово име „Желязна порта“, се проведе паралелно с руско-беларуските маневри „Запад“ на границата на Полша с Беларус.

Според полската армия „Желязна порта“ е част от по-широката серия учения наречени „Железен страж“, които са насочени към отбрана на страната при евентуална заплаха от изток.

В тактическите тренировки участваха както полски войски, така и съюзнически части, включително Пети корпус от армията на Съединените щати, който има свой щаб в Полша.

Редактор: Румен Лозанов