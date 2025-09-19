Хонконг планира да евакуира хиляди жители в петък, след като на строителна площадка беше открита бомба от Втората световна война.

Полицията съобщи, че бомбата е с дължина приблизително 1,5 метра и тежи около 450 килограма, като е останала „напълно функционална“. „Поради изключително високите рискове, свързани с демонтирането и обезвреждането на бомбата, трябва да активираме плана за евакуация при извънредни ситуации“, каза окръжният командир на полицията в Хонконг Анди Чан.

Около 6000 души от 18 сгради в района на Куори Бей ще бъдат изведени в петък вечерта, а дейностите по обезвреждане ще започнат рано в събота сутринта, уточни полицията. Очаква се процесът да отнеме около 12 часа. Бомбата съдържа 500 паунда експлозиви, които биха могли да причинят огромни щети и жертви при неправилно боравене, предупредиха властите.

Хонконг беше ранна цел на пълномащабната азиатска кампания на имперска Япония по време на Втората световна война. Градът е бил свидетел на ожесточени боеве между японските и съюзническите сили, а почти век по-късно туристи и строителни работници все още откриват невзривени боеприпаси.

През май 2018 г. в квартал Уан Чай в Хонконг беше открита същият тип бомба, което наложи евакуация на 1200 души. Тогава операцията по обезвреждане продължи около 20 часа.

Редактор: Мария Барабашка