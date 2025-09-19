Властите на Берлин планират да обезвредят днес две бомби от Втората световна война, което наложи евакуирането на хиляди хора в германската столица.

Едната бомба е близо до популярен туристически район в центъра на града, където полицията нареди евакуацията на около 10 хиляди души. Другата бомба е в западната част на столицата, като заради нея бе наредено на около 12 400 души да се евакуират.

Силите на реда заявиха, че евакуациите не са засегнали медицински заведения. Отцепените райони обаче включват посолства и административни сгради.

Затворени са пътища и временно е спряно движението на една от линиите на метрото. Осигурени са временни подслони на хората, които нямат възможност да отседнат при приятели или роднини.

