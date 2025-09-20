Посегателство върху изконния бит на българина. Така премиерът Росен Желязков коментира предложените промени в Закона за виното и спиртните напитки. Те ядосаха и лозаро-винарите, и хората, които традиционно правят домашно вино. Стопани вече се заканват да изкоренят лозите от масивите, защото се чувстват притиснати от текста, а домакините плашат с протести. Какво разгневи и премиера, и гражданите?

Павлина Лазарова прави вино всяка година от лозите в двора си. Пийва си го понякога сама, понякога с приятели в клуба на пенсионера.

“Събираме се. Слагаме трапезите, мезетата. Имаме домашни мезета – кокошки, туй-онуй и си правим моабети и си пием виното”, разказва тя.

Лазарова не приема новите ограничения в закона за виното и спиртните напитки и ги сравнява с миналото, в което бирници ходели по мазетата на хората да ги ограничават. Лично го преживявала по тоталитарно време и разказва, че са криели алкохола.

Така си представя и действието на новия текст, както за виното, така и за ракията. С утвърдени лозаро-винари от региона пресмятаме колко ще могат да си позволят хората без да бъдат глобени.

Само официалните празници в България са 12. В едно 6-членно домакинство – възрастни майка, баща, двама синове и две снахи биха имали още 6 рождени дни и 6 имени. За наздравици в тези 24 дни, без да смятаме други поводи и евентуални гости, ще имат около 200 милилитра на човек.

За ракията и виното: Неуспешен опит за намеса в „домашно-битови изконни български дела”

“Даже по мои груби сметки са към 150, но нека са 200. Подтикват пак всичко да отива като по старому – в сивото, да се крият по мазета, по тавани”, смята лозаро-винарят Венелин Леков.

Младен Цолов, който е член на Управителния съвет на Сдружението на българските лозари не е на същото мнение. “Няма кой да осъществи контрола кой колко има вкъщи. Ако го осъществят, ще се изложат много повече”.

Лозаро-винарите вече са се запознали с проектозакона и намират, че много неща в него са неприемливи.

“На първо четене изглежда някои неща много не ни харесват. Най-вече това със забраната да се продава грозде на физически лица, защото ние продаваме основно на такива хора, които си правят домашно вино. Хората, които си правят вино вкъщи, ще бъдат доста подразнени”, коментира Цолов.

“Ако решат това, ще се вдигнем на стачка! Няма да стане! Да не е дошъл някой от тях да ми го насадат, да ми го ръсят, да ми дават пари да купя препарат”, пита Павлина Лазарова.

Сложно би било и ако годината е плодородна и лозарите реализират свръхпродукция.

“При наличието на този текст в закона трябва да го продам на лицензиран търговец, който да го изнася в чужбина или на лицензирана изба, която да прави вино от него. Но как ще стане това, ако и колегите ми имат свръхпроизводство?! Какво ще го правим това грозде? И освен това дава възможност на по-големите изби да диктуват пазара, защото ние ще имаме право да продаваме само на тях. И в такъв случай може да се получи монопол на пазара и да получим една несправедливо ниска цена. Изглежда закона е доста лобистки”, коментира Цолов.

Най-проблемно ще е за производители като Венелин, защото релефът на масивите му не позволява поливане и затова не реализира високи добиви.

Свалиха от обществено обсъждане законопроекта за виното и спиртните напитки

“Това така налага нещата, че ми е трудно да продавам на изби, които търсят големи обеми и мащаби и основно гроздето се продава на физически лица и частни лица, които си правят домашно вино”, споделя Леков.

Според Цолов доста хора са на кантар дали да не се откажат и да изкоренят лозята.

“Като щракне капанът на новия текст, те изходите не са много от това положение. Единият вариант е да бъдем буквално изстисквани от “маркетингови” изби, които нямат собствени лозя, а се чудят откъде да намерят евтина суровина, извивайки ни да продаваме евтино. Другият вариант – изкореняваме и приключваме”, казва Лозев.

Новият текст разрешава производството на 500 литра домашно вино, но същевременно и лишава хората.

“При нас идват хора, които са си набрали от асмите 50 килограма грозде и си докупуват още 50 да си направят 1 бидонче вино”, споделя Цолов.

“Казват, че всяко домакинство има право на 500 литра домашно вино, но никъде не е упоменато от къде да се снабди с гроздето, след като ние нямаме право да продаваме на физически лица”, обяснява Леков.

По думите на Цолов тези 500 литра вино няма да се продават. “То си е за лична употреба. Трябва да се даде възможност на хората да си правят вино вкъщи”.