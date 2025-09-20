Код „жълто” вече няма да обозначава само лошото време. Четири прекрасни актриси запретват ръкави, за да докажат, мокри до кости, че женската революция е възможна. Премиерата на пиесата „Код Жълто” е на 2 октомври.

За първи път на една сцена ще се качат Аня Пенчева и Весела Бабинова.

„Захари Бахаров ни събра нас четирите. Двете други са Анелия Луцинова и Екатерина Лазаревска. Яна Титова е нашият режисьор, Огняна Серафимова е сценографът”, каза Весела Бабинова.

„Има много женски теми и проблеми вътре. Гледаме с голяма доза самоирония към тях”, разказа още тя.

„Аз съм чистачка там, а през цялото време се оказва, че като се съберат четири жени изобщо не става въпрос за чистене. Няма да ме видите с парцала. Много е смешна пиесата, много е различна ролята ми и няма нищо общо с това, което съм в живота. Убедих се с годините, че не е важно къде си, а с кого. Хубавите неща се правят с приятели, добра компания”, каза Аня Пенчева.

Редактор: Ина Григорова