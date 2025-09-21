На 100 процента Русия в момента тества механизмите на отбрана на различни натовски държави. И не за пръв път. Миналата година две ракети паднаха в Полша и убиха двама души.Тогава НАТО и американците, под ръководството на Байдън – се направиха, че нищо не разбират. Въпреки че Зеленски беше казал, че това са руски ракети. Дефакто накараха Украйна да признае, че това са погрешка паднали украински ракети и нещо системата не е сработила. И целта беше да не се противопоставят с Русия.

Това заяви в предаването „На Фокус” преподавателят в Харковския университет проф. Михаил Станчев, коментирайки въпроса защо през последните дни Русия тества механизмите за отбрана на отделни натовски държави.

По думите му открито за тези ракети в Полша през 2024 година в Украйна не се говори. „На експертно ниво всички знаят, че това бяха руски ракети. Но НАТО и американците направиха така, че това уж са украински ракети и Киев ще се извини”.

Проф. Станчев сравни ситуацията с нарушаването на въздушното пространство на Полша от руски дронове - с поведението на Турция, която свали руски самолет, нарушил въздушното ѝ пространство преди години. „Ердоган не чака НАТО. Не пита никой. Действа. Ликвидира го заедно с летеца. И Москва замълча. Това трябваше да направи и НАТО сега“, подчерта той.

Според него слабата реакция на Алианса в Полша, Румъния, а преди дни и в Естония могат да доведат до още по-дръзки стъпки от страна на Кремъл. „Утре ще акостират във Варна или Бургас – и какво ще каже България? Ще кажем, че връщаме Паметника на освободителите в София? НАТО няма. Само на хартия е".

Според него Москва иска да докаже, че не е за пренебрегване. Той не изключи бъдещи действия, включително и евентуална окупация на т.нар. Сувалски коридор – стратегическият проход, разделящ Полша и Литва, който свързва Русия с Калининградска област. „Това не са случайни неща. Ако това се случи, какво ще каже НАТО пак?“, попита той.

„Русия тества доколко Западът има воля да реагира. И вижда, че няма. Това дава смелост на Москва да продължава. Ако НАТО беше действал твърдо от самото начало, сега нямаше да сме в тази ситуация“, категоричен е професорът.

И допълни: „Москва има надеждата, че чрез вътрешни разделения – като тези в Унгария, Словакия и в определена степен може би и в България – ще успее да разцепи Алианса и ще засили влиянието си поне в Югоизточна Европа“, каза той.

„Моля се на Господ утре Путин да не реши да си пие кафето на Ламанша“, изрази надежда проф. Станчев.

