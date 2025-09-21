Естонското външно министерство съобщи, че Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание тази седмица след навлизането на три руски самолета в естонското въздушно пространство, предаде АФП.

На 12 септември три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха въздушното пространство на Естония над Финския залив, предизвиквайки остри критики от ЕС и НАТО, докато Москва отрече обвиненията.

Италиански изтребители F-35, разположени в рамките на мисията на НАТО за въздушна отбрана в Балтийските държави, заедно с шведски и финландски самолети, бяха вдигнати по тревога, за да прихванат и предупредят руските машини.

„На 22 септември Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание в отговор на наглото нарушение на естонското въздушно пространство от страна на Русия миналия петък (12 септември)“, се казва в изявление на министерството.

Това е първият случай за 34-годишното членство на Естония в ООН, когато страната официално иска извънредно заседание на Съвета за сигурност.

Естонският външен министър Маргус Цахкна заяви, че нарушението е „част от по-широк модел на ескалация от страна на Русия както на регионално, така и на глобално ниво“, след регистрирани нарушения на въздушното пространство на Полша и Румъния по-рано този месец.

„Това поведение изисква международен отговор“, подчерта Цахкна.

Редактор: Румен Лозанов