Три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското небе и бяха отблъснати от НАТО

Естония официално поиска консултации по член 4 от Договора на НАТО относно нарушаването на въздушното ѝ пространство от страна на Русия по-рано днес, заяви премиерът на страната Кристен Михал. В публикация в X той потвърди, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли в естонското въздушно пространство и са били отблъснати от изтребители на НАТО, преди да бъдат „принудени да избягат“. „Подобно нарушение е напълно неприемливо“, каза Михал.

Нарушаването от руски военни самолети на въздушното пространство на държавата-член на НАТО Естония е последната опасна дейност на Русия през последните дни, заяви британският министър на отбраната Джон Хийли. „Последната безразсъдна и опасна дейност на Русия е третото нарушение на въздушното пространство на НАТО през последните дни“, поясни Хийли. „Но агресията на Путин само укрепва единството на НАТО и нашата решимост да застанем до Украйна“.

