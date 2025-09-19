Снимка: istock
Три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското небе и бяха отблъснати от НАТО
Естония официално поиска консултации по член 4 от Договора на НАТО относно нарушаването на въздушното ѝ пространство от страна на Русия по-рано днес, заяви премиерът на страната Кристен Михал. В публикация в X той потвърди, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли в естонското въздушно пространство и са били отблъснати от изтребители на НАТО, преди да бъдат „принудени да избягат“. „Подобно нарушение е напълно неприемливо“, каза Михал.
This morning, 3 Russian Mig-31 fighter jets entered Estonian airspace.— Kristen Michal (@KristenMichalPM) September 19, 2025
NATO fighters responded and the Russian planes were forced to flee.
Such violation is totally unacceptable. The Government of Estonia has decided to request NATO Article 4 consultations.
Нарушаването от руски военни самолети на въздушното пространство на държавата-член на НАТО Естония е последната опасна дейност на Русия през последните дни, заяви британският министър на отбраната Джон Хийли. „Последната безразсъдна и опасна дейност на Русия е третото нарушение на въздушното пространство на НАТО през последните дни“, поясни Хийли. „Но агресията на Путин само укрепва единството на НАТО и нашата решимост да застанем до Украйна“.
