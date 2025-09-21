Снимка: iStock
Очаква се в понеделник това да направят и други страни
Португалия признава Държавата Палестина, обяви португалският министър на външните работи Пауло Ранжел, цитиран от "Ройтерс".
По-рано в неделя Великобритания, Канада и Австралия едновременно признаха Палестина. Очаква се в понеделник примера да последват и Франция и други страни в рамките на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Великобритания, Австралия и Канада признаха Държавата Палестина
Решението на Лондон, Отава и Канбера предизвика бурни реакции в Израел и бе осъдено както от управляващи, така и от опозиция.Редактор: Станимира Шикова
Източник: Владимир Сахатчиев, БТА
