Великобритания, Австралия и Канада признаха палестинска държава – историческа промяна в десетилетията западна външна политика, предаде АФП.

Португалия също планира да признае палестинската държава по-късно на 21 септември, докато Израел е под огромен международен натиск заради войната в Газа.

Великобритания и Канада станаха първите страни от Г-7, които направиха тази стъпка, като се очаква Франция и други държави да последват примера по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН, която започва на 22 септември в Ню Йорк.

Британският премиер Кийр Стармър заяви, че Великобритания официално признава Държава Палестина, предаде АФП.

„Днес, за да възродим надеждата за мир между палестинците и израелците и за решение с две държави, Обединеното кралство официално признава Държава Палестина“, написа Стармър в X.

Обединеното кралство исторически е било твърд поддръжник на Израел, но позицията му се промени, след като Израел засили офанзивата си в Газа.

През юли Стармър заяви, че Великобритания ще признае официално Държавата Палестина, ако Израел не предприеме „съществени стъпки“ към примирие с Хамас до началото на сесията на Общото събрание на ООН през септември.

„Канада признава Държава Палестина и предлага нашето партньорство за изграждане на обещанието за мирно бъдеще както за Държавата Палестина, така и за Държавата Израел“, написа канадският премиер Марк Карни в X.

Австралийският премиер Антъни Албаниз съобщи, че страната му също „официално признава независимата и суверенна Държава Палестина“.

„С този акт Австралия признава легитимните и дългогодишни стремежи на палестинския народ към собствена държава“, посочи Албаниз.

Франция забрани палестинските знамена по кметства преди официалното признаване на държавата

Очакваното обявяване се случи преди сесията на Общото събрание на ООН, където около 10 други държави, включително партньорът на Великобритания в Г-7 Франция, също възнамеряват да признаят палестинска държава.

По-рано на 21 септември израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че създаването на палестинска държава би застрашило оцеляването на Израел. Той обеща да се противопостави на такива усилия в ООН следващата седмица.

Израел реагира остро на новината. Премиерът Бенямин Нетаняху определи решението като „награда за тероризма“. Според анализатори обаче кървавата офанзива в Газа е отчуждила редица традиционни съюзници на Израел.

Утре във връзка със събитията президентът на Франция Еманюел Макрон също ще обяви признаването на Палестина по време на заседание на ООН в Ню Йорк, както бе съобщил още през лятото.

