Специални послания за празника на Независимостта поднесоха българските държавници и политици.

♦ "Искам да поздравя всички българи независимо дали са в страната, или по света, защото днешният ден е много важен за това държавата да придобие самостоятелен облик." Това каза пред журналисти председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

“Въпросът за независимостта, освен личностно себеусещане, е и българската държава да поставя по един категоричен начин своите интереси и да се бори за тях в глобалния свят”, смята Киселова.

“Както преди 117 години, така и днес международната обстановка не е спокойна и е нормално в определени случаи да търсим съюзници за да постигаме своите цели. България спазва международните договори и се съобразява с принципите на международното право. Тогава не сме се съобразили много, но това е важно за нас”, пошегува се председателят на Народното събрание.

“Посланието ми към българите е девизът, който е изписан на историческата сграда на Народното събрание, а именно “Съединението прави силата”. Когато сме заедно, можем да постигнем много повече от това, което може да постигне всеки един сам”, допълни тя.

♦ Премиерът Росен Желязков написа във Facebook: "Днес отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България – велико дело, родено от смелост, държавническа решимост и дипломатическа прозорливост. Независимостта не е подарък, а плод на постоянство и воля, който сме длъжни да отстояваме всеки ден. С нея градим по-силна и модерна държава – разширяваме енергийните връзки, укрепваме националната сигурност, изграждаме магистрали и железопътни линии, привличаме стратегически инвестиции и развиваме високите технологии", написа министър-председателят.

"Суверенитетът се крепи на стабилни институции и действаща правова система. Свободата има истински смисъл, когато хоризонтът ни са бъдещите поколения, така че за тях да има обновени училища, иновативни университети и качествено образование. Независимостта означава и да пазим границите си, да гарантираме сигурност и ред, за да бъде страната ни подредена и спокойна. Днес България върви уверено напред – пътуваме свободно и бързо. От 2026 г. българският дух ще оживее и в новите ни евромонети – с Мадарския конник, Свети Иван Рилски и Паисий Хилендарски, напомняйки на цяла Европа за нашата история, духовност и достойнство. Независимостта се съхранява с постоянство и единство. Когато действаме заедно и решаваме проблемите с воля и отговорност, тя става още по-здрава", написа още той.

Желязков призова "да пазим постигнатото, да градим нови успехи и да гледаме напред с увереност и национално самочувствие".

♦ Президентът Румен Радев написа: "Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдеще. Но Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост, който трябва да следваме и днес. Наивно и опасно е да очакваме друг да решава проблемите ни и отстоява националните ни интереси. Длъжни сме да следим и настояваме институциите да изпълняват народната воля. Да предявяваме своите демократични права."

"Независимостта означава да сме суверенни в отношенията си със света и свободни в изявата на своята демократична воля. Да браним тези си права от всяко посегателство. Успехът ни е възможен само ако в България правото е тъждествено на справедливостта, а Конституцията и законите стоят над всяка политическа корист. Независимостта на България днес е наш общ дълг и обща отговорност", заяви още Румен Радев.

♦ "Днес всеки ще направи своя прочит на независимостта. Аз се питам 117 години, след като България скъса последните васалски зависимости от Османската империя, притежаваме ли поне малко от увереността, волята и силата на дедите ни, които знаеха как да строят общото бъдеще?! И тези преди нас бяха различни, както и ние сме, но бяха равни пред общата цел – свободна, единна и независима България". Това написа вицепрезидентът Илияна Йотова.

По думите й и днес можем да се обединим около кауза. "Каузата ни е модерна, сигурна и справедлива България. Но не можем да я постигнем със зависимост от постове и лична изгода, от решения на хора недостойни и с липса на морал. Не можем да я постигнем, когато позволяваме да бъдем публика на пошъл и циничен политически театър. Можем да я постигнем, когато единствената ни зависимост е отговорността ни към този до нас, със съзнанието, че сме част от общество и неговото добруване зависи от всеки от нас", обясни тя.

"Независимостта принадлежи само на силната държава, със силни институции и хора, които ги управляват със знания, умения и смелост, които решават проблемите, които отстояват достойното място на България в Европа и в света", допълни Йотова.

"Да работим за единението и бъдещето! Да не позволяваме да изстискват националната ни енергия! Да живеем така, че тези, които дойдат след нас, да казват: Те работиха за България!

Съединението прави силата, а силата ражда независимостта!", каза още вицепрезидентът.

♦ Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също отправи поздрав по случай Независимостта на България.

Във Facebook той публикува видеоклип с развят български флаг и надпис „Денят на Независимостта на България е!”

♦ Коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" отправи своя поздрав за 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България с кратко послание в официалната си страница във Facebook. В него се казва: "22 септември е повече от историческа дата - това е денят, в който България избра да върви със собствен глас и собствена воля. Днес отбелязваме не само история, а бъдеще. Честит празник!"

♦ "Днес е празникът на българската независимост. Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична. Това написа в личния си профил във Facebook лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по повод националния празник на България.

Той допълни: "Защото на 22 септември 1908 г. станахме независимо царство, но днес е време да станем независима република!".

♦ Лидерът на ДПС-Ново начало" Делян Пеевски написа: "Днес отбелязваме едно от най-великите дела в нашата история – обявяването на Независимостта на България. С този смел акт предците ни заявиха пред света, че за България настъпва новото начало - свободна и суверенна държава, решена сама да определя своята съдба."

"Днес, повече от всякога, ние носим отговорността да пазим тази свобода и да продължим пътя на развитие, който води към една модерна, сигурна и стабилна България. Държава с главно “Д”, в която хората живеят добре и с която се гордеят", посочи още той.

И допълни: "Днес ние сме гарантът да не позволим никога страната ни да бъде отслабена или разрушена, да не допускаме разделение, рушене на държавата и демокрацията в страната, а всеки такъв опит ще срещне отпор. Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората. Честит Ден на Независимостта! Да живее независима и силна България!".

♦ "На паметния 22 септември преди 117 години България разкъсва мрежата от политически зависимости и официално и всепризнато започва да определя сама своята вътрешна и външна политика." Това заяви председателят на НС на БСП, коалиция „БСП – Обединена левица“ и вицепремиер Атанас Зафиров в поздравление по случай Деня на Независимостта.

Той подчерта, че този държавен акт е най-значимият в новата ни история, защото е логическият завършек на Съединението на Княжество България с Източна Румелия и на всички борби за национално освобождение. „Без Независимостта саможертвата на хилядите, оставили костите си в пантеона на родината, би била напразна“.

Според него, усилието ни днес е да запазим паметта за националните герои, да осмислим уроците на историята и да носим в сърцата си същия идеал за обединение. „Това е нашият дълг – да градим държава, която е равноправен член в семейството на цивилизованите народи“, посочи той.

„Нека този ден ни напомня, че свободата и независимостта не са даденост, а отговорност. Имаме нужда от единство и национален идеал, за да преодолеем изпитанията на времето. Вярвам, че българският дух и днес е способен да отстоява тази кауза“, заяви още Зафиров.

„Честит празник! Да живее свободна и независима България!“, завърши поздравлението си председателят на левицата.

♦ Лидерът на ИТН Слави Трифонов написа в официалния си профил във Facebook:

"Не знам дали всеки от нас може наистина да осъзнае колко смели и далновидни са били нашите предци и какви жертви са поели, за да можем ние днес – всяка сутрин – да се събуждаме свободни. България е истински свободна и независима държава благодарение на тях! Затова днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта."

