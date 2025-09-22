В Ню Йорк започна Общото събрание на ООН, което ще отбележи 80-атата годишнина от създаването на организацията. Срещата на високо равнище се провежда в критичен момент за международната общност, изправена пред множество глобални предизвикателства.

Темата на тазгодишната сесия – "По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека" – акцентира върху необходимостта от засилване на мултилатерализма чрез дипломация, диалог и партньорства. Събитието в Ню Йорк е символ на единството и стремежа към по-справедлив, устойчив и мирен свят, като участниците в него подчертават значението на ООН в изграждането на глобално сътрудничество.

► Министър-председателят Росен Желязков участва в Срещата на високо равнище на Общото събрание на ООН, съобщи Министерският съвет. Неговата програма беше натоварена още в първия ден на визитата му в Ню Йорк.

Премиерът обсъди засилване на съвместната търговия и взаимните инвестиции с делегация от щата Юта.

Желязков пред ООН: България е застъпник за мир, основан на правата на човека и върховенството на закона

Външният министър Георг Георгиев, който е част от българската делегация пък участва в съвместно изявление на външните министри на държави членки на ЕС и НАТО. Той заяви, че България настоява Руската федерация незабавно да прекрати провокациите спрямо своите съседи и агресията срещу Украйна, както и да спазва стриктно международното право и Устава на ООН.

В същото време в Съвета за сигурност на ООН съюзниците от НАТО обвиниха Русия в нарушаване на въздушното пространство на алианса в Естония и Полша.

► Британският външен министър се обърна към Русия с думите: „Вашите безрасъдни действия рискуват пряка въоръжена конфронтация с НАТО. Нашият съюз е отбранителен, но не си правете илюзии, че сме готови да защитаваме небето и територията на НАТО."

► Съединените американски щати ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО. Това обяви посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц.

Изявлението му дойде по време на извънредното заседание на Съвета за сигурност на ООН по повод навлизане на руски изтребители във въздушното пространство на Естония.

„Както заявихме преди 9 дни, САЩ застават до нашите съюзници от НАТО пред тези нарушения на въздушното пространство. И искам да използвам тази първа възможност, за да повторя и подчертая, че САЩ и нашите съюзници ще защитават всеки сантиметър от територията на Али Уолц завърши речта си пред съвета на ООН с призив към Русия: "Отново призовавам Русия, като постоянен член на този Съвет, да поддържа международния мир и сигурност, да уважава суверенитета на своите съседи, да спре да нарушава въздушното им пространство. И приканвам Москва да преговаря директно с Украйна за прекратяване на тази война“.анса“, каза посланик Уолц.

► След като обяви, че признава палестинската държава, френският президент Еманюел Макрон заяви, че е време войната в Газа да спре, а заложниците, които „Хамас” държи, да бъдат освободени. Той заклейми атаката срещу Израел от 7-ми октомври и заяви, че иска да види мир в региона.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Дарина Методиева