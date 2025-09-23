В Съвета за сигурност на ООН съюзниците от НАТО обвиниха Русия в умишлено нарушаване на въздушното пространство на алианса в Естония и Полша.

Британският външен министър се обърна към Русия с думите: "вашите безразсъдни действия рискуват пряка въоръжена конфронтация с НАТО. Нашият съюз е отбранителен, но не си правете илюзии, че не сме готови да защитаваме небето и територията на НАТО".

Новият американски посланик в ООН Майк Уалц, който се появи на заседание за първи път, също заяви остро, че Вашингтон и съюзниците ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО.

Тръмп ще се срещне с лидери на Украйна, ЕС и Аржентина на Общото събрание на ООН

Заместник-посланикът на Русия в ООН обяче заяви, че няма доказателства в подкрепа на твърденията за умишлено нарушаване на въздушното пространство и обвини всички в отправяне на неоснователни обвинения.

Редактор: Дарина Методиева