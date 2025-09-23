Община Дупница обяви със съобщение на сайта си смъртта на Янек Миланов, изчезнал преди повече от пет години. Обявлението е в отговор на молба от Марио Миланов – брат на безследно изчезналия дупничанин.

На 31 юли 2020 г., след 22.30 ч., Янек Миланов, роден на 10 юни 1977 г., напуска жилището си в Дупница, като след този момент повече не е видян от никого и няма известие от него. Въпреки предприетите действия по издирването му, до настоящия момент не е намерен, се казва в съобщението.

ЗАРАДИ ЗАКАНА ЗА УБИЙСТВО: Осъдиха на година затвор Васил Капланов

За последно се знае, че се е срещал с Васил Капланов – Каплата, но връзка с изчезването на Миланов не беше доказана. По-късно Капланов беше осъден за заплаха за убийство към приятел на Янек Миланов

Янек Миланов беше обявен и за общодържавно издирване, но без резултат.

Редактор: Емил Йорданов