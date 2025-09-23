Комисия за защита на дискриминацията излязоха с позиция по повод уведомление на "Топлофикация София" за извършване на поетапен текущ ремонт в рамките на 90 дни на територията на кв. „Дружба-2“. Временно ще бъде спирано топлоподаването до 30.12.2025 г. Ремонтните дейности ще засегнат 120 жилищни сгради, а Комисия за защита от дискриминация изразява своето безпокойство от бъдещо нарушаване на правата на гражданите, ползващи услугите на "Топлофикация София". Според дружеството това ще ги постави в неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрална практика, целяща постигането на необходим резултат.

► Изявлението на КЗД:

Така създадената организация за поетапен ремонт от "Топлофикация София" поставя гражданите на територията на кв. „Дружба-2“ в изключително неблагоприятно положение, ограничавайки ги за посочения период от ползване на услуги отопление и топла вода в разгара на есенно-зимния сезон. Следва да се отчита, че топлофикационната услуга ще засегне деца, възрастни хора, болни и лица с увреждания, за които липсата на топлоподаване е особено чувствителен, а понякога и жизненоважен проблем.

Обръщаме внимание, че макар ремонтните дейности да са необходими, те следва да бъдат извършени чрез щадящи за гражданите действия. Само по този начин ще се изпълни законовото изискване за ползване на подходящи средства за постигане на целите. Комисията за защита от дискриминация изразява опасение, че доколкото случаят касае планиран, а не авариен ремонт, то изборът на най-студения сезон за извършването на ремонтните дейности не съответства на изискването за използване на щадящи мерки, т.е. на „подходящи средства“.

Също така, на следващо основание, КЗД обръща внимание на разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, която не допуска предоставянето на услуги от по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, каквито услуги ще бъдат предоставени на жителите на Столична община, кв. „Дружба-2“ и биха се оказали предпоставка за нарушение на антидискриминационното законодателство.

Комисия за защита от дискриминация подчертава, че според Закона за енергетиката "Топлофикация София" е задължена да осигурява непрекъснато и качествено снабдяване. КЗД настоява за навременната и пълна информираност на гражданите, както и планирането на подходящото време за ремонтни дейности при стриктно спазване на закона.

Правата на човека и тяхната защита са фундамента на демократичните общества и правовата държава. Като орган, призван да защити равенството на гражданите пред закона, КЗД няма да допусне хората да бъдат поставени в неблагоприятно за тях положение.

