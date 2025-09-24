Снимка: Министерски съвет
-
БЕХ подписа Меморандум за разбирателство с Университета на Северна Дакота за проучване на редкоземни метали
-
Тръмп за Джими Кимъл: Защо биха искали обратно някой, който излага телевизионната мрежа на опасност?
-
Българското посещение в Ню Йорк: Срещи на високо ниво и днес за делегацията ни
-
Тръмп: НАТО трябва да сваля руски самолети, ако навлязат в нейното въздушно пространство
-
Желязков: След отпадането на дерогацията у нас не се преработва руски петрол
-
Иран отказва компромис по ядрената си програма, отхвърля диалог със САЩ
Правителството активно работи по подготовката на Меморандум за сътрудничество между двете страни
Правителството активно работи по подготовката на Меморандум за сътрудничество между България и Виетнам в социалната сфера. Документът е в много напреднала фаза и ще бъде добра основа за последваща Спогодба за трудова миграция. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на срещата си с президента на Виетнам Луонг Куонг.
Двамата разговаряха в Ню Йорк, в рамките на провеждащата се там 80-а редовна сесия на Общото събрание на ООН.
В хода на разговора премиерът Желязков изтъкна желанието на страната ни да засили икономическия обмен с Виетнам като приоритетен търговски партньор в Югоизточна Азия. Министър-председателят специално изтъкна активния диалог в социалната сфера. Желязков запозна президента Луонг Куонг с мерките, предприети от българското правителство за справяне с предизвикателствата, свързани с процедурите за достъп на граждани на трети страни до пазара на труда в България.
Снимка: Министерски съвет
Министър-председателят открои редица законодателни и административни промени, които кабинетът вече е приел и следва разглеждане в Народното събрание, включително за увеличаване на квотите за наемане на чужденци от работодателите. Работи се за съкращаване на административните срокове за издаване на визи и разрешения за работа. Ще се подсили и капацитетът на консулските служби на дипломатическите ни мисии в редица страни, които са приоритет за българския пазар на труда, в това число Виетнам.
Снимка: Министерски съвет
Министър-председателят Росен Желязков акцентира върху потенциала за взаимодействие между България и Виетнам и в други сфери като информационни и комуникационни технологии, иновации, дигитална трансформация, високотехнологично земеделие, фармация. Според българския премиер е от съществено значение да се използват максимално възможностите за сътрудничество в областите с висока добавена стойност.
Снимка: Министерски съвет
Желязков открои и ролята на Съвместната комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество за задълбочаване на двустранните отношения с Виетнам. Наред с това според премиера Росен Желязков двете страни следва да се възползват и от възможностите, предоставяни от диалога между ЕС и Виетнам, стратегическото партньорство между ЕС и АСЕАН и инициативи като например Стратегията на ЕС за сътрудничество в Индо-Тихоокеанския регион и Глобалния портал.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни