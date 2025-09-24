Откриха нов фрагмент от статуята на Херакъл в античния град Хераклея Синтика. Намерен е торсът на фигурата, съобщи екипът на проф. д-р Людмил Вагалински, който ръководи разкопките.

Откриха фрагмент от статуята на Херакъл при разкопки в Хераклея Синтика

Все още има надежда и за останалите части от тялото, но най-важно е да бъде намерена главата на статуята, добавят археолозите, които оповестиха новата находка в страницата на Archaeologia Bulgarica във Facebook.

Преди ден на форума на античния град беше открит друг фрагмент от статуята на Херакъл. Най-вероятно горната част от бедрата, но предстои още работа по почистването и изваждането на находката.

Археолозите се надяват скоро да споделят нови разкрития след внимателно проучване и под по-късна стена на мястото на разкопките. Тя трябва да бъде внимателно вдигната, за да бъде съхранена целостта ѝ.

Редактор: Станимира Шикова