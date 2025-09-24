Малко под 1 200 са заявленията, подадени за участие по програмата на социалното министерство "Избирам България". Това съобщи в ефира на информационния обеден блок на NOVA NEWS Борис Филипов, който е главен експерт в дирекция "Европейски фондове и международни връзки" в Агенция по заетостта. Инициативата има за цел да насърчи българи, работещи в чужбина, да се завърнат у нас.

Министърът на труда Борислав Гуцанов съобщи, че над 400 заявления са били подадени само в първите часоле след старта на програмата.

“Всеки ден нараства бройката на заявленията и се наблюдава значителен интерес. Могат да кандидатстват наши сънародници, които са били в чужбина 12 от последните 18 месеца, или са завършили своето образование през последната година и половина. Необходимо е да прикачат документи, доказвайки това обстоятелство. Ако са на чужд език, трябва да бъдат преведени на български от агенция”, обясни Филипов.

По думите му няма възрастова граница. Всеки може да кандидатства, ако докаже, че е бил в чужбина за 12 месеца.

“В рамките на проекта предоставяме широк кръг от финансова подкрепа. Може да избирате между няколко услуги. На първо място е за преместване на покъщнина. В този случай възстановяваме разходи за преместване от чужбина в България. Възстановяваме разходи и за транспорт от и до работното място в България. Покриваме и разходите за настаняване до 12 месеца, както и осигуряваме стимули за запазена заетост след 6 до 12 месеца в България”, допълни той.

Експертът обясни, че един и същи човек може да кандидатства за всичките услуги, няма ограничение.

“По отношение на покъщнината, сумите са два вида - до 5 000 лева се възстановяват, ако преместването е от държава членка или кандидат в ЕС или Косово. Ако хората се местят от трета държава, тогава е до 10 000 лева. Необходимо е да има приложени документи”, каза Филипов.

“За настаняване възстановяваме малко над 400 лева за до 12 месеца. Лицата трябва да са започнали работа и да са се настанили в населено място, в което не притежават собствено жилище и имат адресна регистрация”, коментира експертът.

По думите му финансите за транспорт са два вида. “Ако лицето живее и работи в един и същи град, са до 3 лева за всеки отработен ден. Ако живее и работи в различни населени места, се плащат по 8 лева”.

“Ако запазената заетост е за 6 месеца, откакто е подадена заявката за участие в проекта, се изплащат 30% от 6 средни работни заплати. Ако заетостта е запазена за 12 месеца, е 50% от 6 средни работни заплати”, обясни той.

Филипов каза, че разходите за покъщнина и стимулите се изплащат след 6 месеца заетост. За транспорт и настаняване могат да се изплащат месец за месец, за тримесечие или какъвто период прецени да предяви лицето.

