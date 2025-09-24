На 20 септември района на Омуртаг беше застрелян черен лешояд – птица, освободена по проекта за реинтродукция на вида в Стара планина. Тя беше част от една от трите успешни двойки, които тази година в Котленската планина отгледаха малки – най-успешният гнездови сезон от началото на програмата през 2018 г., съобщават "Зелени балкани".

Компетентните институции са уведомени, но е малко вероятно извършителят да бъде открит и да понесе отговорност. Законът предвижда глоба до 10 000 лева и дори лишаване от свобода, но често тези разпоредби остават само на хартия, припомнят природозащитниците.

„Дотам и обратно”: Маджарово - царството на лешоядите (ВИДЕО)

Иска ни се да вярваме, че това е проява на моментно умопомрачение, но още повече се надяваме случаят да бъде сигнал за окончателното прекратяване на бракониерските прояви в района - особено срещу застрашени видове, обект на дългогодишни усилия за възстановяването им.

Редактор: Станимира Шикова