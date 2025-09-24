Дирекция „Национален парк Пирин“ информира, че авариралият на 28 юни малък самолет, който извърши принудително кацане под връх Голям Типик, вече е изнесен от района.

Днес, с помощта на хеликоптер, машината беше транспортирана до Бъндеришка поляна. Оттам самолетът ще бъде извозен с платформа до определено за целта място.

Акцията по изваждането му от труднодостъпния високопланински терен протече успешно и без инциденти. При извършените действия не е допуснато замърсяване на околната среда и не са нанесени щети върху природата в защитената територия.