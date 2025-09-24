Австрийският парламент (Националният съвет) прие по-строг закон за притежание на оръжие. Новият закон повишава долната възрастова граница за купуване на огнестрелни оръжия. За оръжия от категория Б (пистолети и револвери) тя се повишава от 21 на 25 години, а за категория В (пушки и карабини) – от 18 на 21 години. За придобиването на оръжия от категория В в бъдеще ще бъде необходима и карта за притежание на оръжие или оръжеен паспорт. Освен това т. нар. „период на изчакване“ при придобиването на огнестрелно оръжие се удължава, така че в бъдеще ще минава около месец от покупката до доставката.

Клинично-психологическите експертизи ще бъдат задължителни не само при първоначално подаване на заявление, а и след петгодишен пробен период, съобщава специално за БТА Цветана Делибалтова. Освен това се предвижда проверка на надеждността на всеки пет години, както и въвеждане на задължителни разговори с кандидата за изготвяне на експертизата, като ще бъде подобрен обменът на данни между властите.

Министърът на вътрешните работи Герхард Карнер определи промяната като „най-голямата поправка в закона за оръжията от 30 години“. Подобреният обмен на данни и по-дългият "период на изчакване" трябва да влязат в сила веднага след обявяването на закона, според Карнер. Всички други промени ще влязат в сила от първото или второто тримесечие на 2026 г., тъй като за това е необходимо препрограмиране на централния регистър за оръжията.

Редактор: Станимира Шикова