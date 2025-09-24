Украйна скоро ще представи официалните подробности за съвместното оръжейно предприятие със САЩ. Това съобщи украинският посланик във Вашингтон Олга Стефанишина, цитирана от "Ройтерс".

Властите се надяват да увеличат местното производство на оръжия със западна помощ, докато военните отблъскват все по-големи и по-добре въоръжени руски сили.

Зеленски: Тръмп ми вярва повече, отколкото на Путин

Стефанишина заяви, че украинска делегация ще посети САЩ на 30 септември, след като получи "положителен сигнал" от американския президент Доналд Тръмп, който във вторник се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в Ню Йорк.

"Имаше много енергична реакция от американския президент. Той прекара няколко минути в изразяване на възхищение от украинските иновации и способности", каза тя пред украинската телевизия.

Кремъл: Русия няма алтернатива на продължаването на офанзивата в Украйна

Двамата лидери преди това обсъдиха рамките на сделка за съвместно производство на дронове, която според Зеленски е получила политическа подкрепа от Тръмп.

Снощи американският президент изрази и подкрепата си за военните усилия на Киев, като предложи Украйна да продължи да се бори за връщане на територията си.

Редактор: Ивайла Митева