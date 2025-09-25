Напрежението в Източна Европа достигна нивата от Студената война, след като Полша заплаши да свали всеки следващ руски самолет, а дронове прелитат над Скандинавските страни. Нарастват опасенията от избухване на нова интифада на Западния бряг, ако Израел осъществи желанието за анексиране на Газа, а в САЩ има притеснения за завръщане на инфлацията, анализира Стивън Колинсън от CNN.

И все пак президентът Доналд Тръмп, който би трябвало да е лидер на свободния свят, не каза думи на успокоение, нито поетични призиви за демократични ценности към разтревожените съюзници на Америка в обръщението си към Общото събрание на ООН, в което, както обикновено, пропусна повечето тирани по света.

„Наистина съм добър в тези неща. Вашите страни отиват по дяволите“, каза им той.

Тръмп посвети речта си, която се проточи доста след предоставеното време, на по-важни приоритети, но от негова гледна точка.

Снимка: БГНЕС

► Той се оплака, че ескалатор в централата на ООН е спрял и припомни, че световната организация е отказала предложението му да ремонтира старата сграда още по времето, когато е бил в сферата на недвижимите имоти.

► Тръмп също така изложи странни аргументи за изменението на климата, които разкриха рудиментарните му познания за науката. „Имаме граница, силна, и имаме форма, а тази форма не просто отива право нагоре; тази форма е аморфна, когато става въпрос за атмосферата“, каза Тръмп. „Имаме много чист въздух... но проблемът е, че други страни като Китай, където въздухът е по-лош, духа вятър“. И премина рязко към говедовъдството: „Те искат да убият всички крави“, каза той за природозащитниците.

► Междувременно Великобритания получи урок какво може да се купи с ласкателствата пред Тръмп - почти нищо. След като миналата седмица угости американския президент с кралско посрещане, британската делегация трябваше да седи и да го гледа как лъже – че Лондон иска да премине към шериата. А Тръмп отвърна на сервилността на премиера Киър Стармър, като разкритикува политиката му за възобновяема енергия. „О, Северно море, познавам го толкова добре“, каза Тръмп. „Три дни поред това е всичко, което чу, петрол от Северно море, Северно море.“ Стармър вече е изправен пред натиск от собствените си депутати от Лейбъристката партия да осъди човека, когото е приел миналата седмица.

► Тръмп се насочи към желаната от него Нобелова награда за мир, въпреки че повечето от седемте войни, за които той твърди в речта си, че са приключили, дори не са бушували, когато се е намесил. „Всички казват, че трябва да получа Нобелова награда за мир за всяко едно от тези постижения“, каза Тръмп. Но „това, което ме интересува, не е спечелването на награди, а спасяването на животи“. Той превърна разочарованието си във въпрос защо ООН изобщо съществува и защо не бърза да му отдаде заслуженото. „Всичко, което получих от Организацията на обединените нации, беше ескалатор, който по пътя нагоре спря точно по средата. Ако първата дама не беше в отлична форма, щеше да падне, но е в отлична форма. И двамата сме в добра форма.“

Снимка: БГНЕС

Какво вижда останалият свят

Един чест ефект от речите на Тръмп пред Общото събрание на ООН е, че останалият свят получава поглед върху разпокъсаната мисъл, която американците сега приемат за даденост. Не би било изненадващо, ако чуждестранните кабинети започнат да преосмислят неговия темперамент и разбирането му по ключови въпроси след речта му във вторник, смятат от CNN.

Но това, което американските съюзници трябваше да научат, когато работят с Тръмп, е как да отделят неговите обиди, бърборене и безкрайно самовъзхваляване и тупане в гърдите от истинските му намерения и действия.

Например, след като в речта си не предложи нова насока за прекратяване на войната в Украйна, той каза, когато го попитаха дали смята, че НАТО трябва да свалят руски самолети в своето въздушно пространство: „Да, смятам.“

Тръмп: НАТО трябва да сваля руски самолети, ако навлязат в нейното въздушно пространство

Но остават въпроси относно готовността на президента да спази основния принцип на западния алианс за взаимна самозащита, който Путин със сигурност ще изпита. По-късно Тръмп направи уговорка относно забележката си за свалянето на руски самолети, заявявайки, че „зависи от обстоятелствата“. А държавният секретар Марко Рубио заяви по-рано във вторник, че поне американските самолети няма да свалят руски самолети.

Снимка: БГНЕС

Има още несигурност относно позицията на Тръмп по отношение на войната след срещата му с президента Володимир Зеленски, която изглеждаше успешна. Той написа в Truth Social, че сега е убеден, че Украйна може да спечели войната, да си върне цялата територия и дори да продължи напред – позиция, която малцина експерти споделят.

Дългият му пост беше необичайно язвителен към Русия и в него се казва, че тя изглежда като провалена сила и „хартиен тигър“. Коментарът му, че с „време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и по-специално на НАТО“, Украйна може да надделее, изглежда като добра новина както за Зеленски, така и за Европа, която умолява Тръмп да не се оттегля напълно от войната. Същото важи и за обещанието му да доставя оръжия на НАТО, които то би могло да предаде на Украйна.

Но Тръмп е известен с непостоянството си. Ако реши да се откаже от миротворчеството, това би зарадвало и Москва, тъй като непосредствената заплаха Тръмп да наложи осакатяващи икономически санкции, изглежда малка. Всичко прилича като завой към Украйна. Но постът на Тръмп може да бъде и предвестник на това той да си измие ръцете от войната напълно.

Но първата реч пред ООН от втория мандат на президента все пак предложи отрезвяваща картина на новата глобална реалност. Съединените щати, нацията, която направи повече от всяка друга за изграждането на Организацията на обединените нации и за нейната подкрепа в продължение на толкова много десетилетия, сега е най-злобният ѝ критик, ситуация, която повдига въпроси относно способността на някога жизненоважната световна организация да оцелее в сегашния си вид.

Снимка: БГНЕС

„Каква е целта на Организацията на обединените нации?“, попита Тръмп.

Това, че президентът не знае, предполага, че светът е в бурно време.

Уставът на ООН, подписан в Сан Франциско през 1945 г., утвърждава международното право и насърчава зачитането на правата на човека и международните свободи. Но действията на Тръмп – както в Съединените щати, където той става все по-авторитарен, така и в чужбина – показват, че той не уважава подобни концепции.

Зеленски: Тръмп ми вярва повече, отколкото на Путин

Той например сигнализира, че планира да продължи да пренебрегва международното право с едностранни удари по това, което администрацията твърди, че са картелни кораби край Венецуела. „Моля, чувствайте се предупредени, че ще ви изтрием от лицето на земята“, каза Тръмп в речта си. Белият дом все още не е предоставил доказателства за твърденията си и не е поискал от Конгреса конституционно разрешение за водене на нови военни действия.

Американските съюзници също трябва да разберат, че най-могъщият човек в света е враждебна сила, която се стреми да подкопае с подкрепата си за популисти, техните демократични системи, точно както го прави в САЩ.

Понякога в ООН той изглеждаше по-малко като лидер на свободния свят, отколкото като върховен лидер на глобалното крайнодясно движение.

„Обичам Европа, обичам хората в Европа и мразя да виждам как тя е опустошена от имиграция“, каза Тръмп, преди да се изправи срещу два въпроса – изменението на климата и граничните политики, които заплашват да унищожат либералните правителства и да въведат екстремистки лидери във Великобритания, Франция и другаде. „Това двуопашато чудовище унищожава всичко по пътя си. Правите го, защото искате да сте мили, искате да сте политически коректни и унищожавате наследството си“, каза той.

Лидерите на съюзниците прекараха осем месеца в умилостивяване и ласкаене на Тръмп. Следващите три години и четири месеца ще бъдат посветени на ограничаване на щетите от него. Това ще бъде почти невъзможна задача, се казва още в анализа на CNN.

„Тръмп беше прав за всичко“, каза президентът на САЩ. „И не го казвам, за да се хваля, но е истина - аз бях прав за всичко.“

