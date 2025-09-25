Снимка: iStock
На видеото, публикувано в социалните мрежи, се вижда, че километражът на Емрах е замъглен, а той заяви, че колата му сама задейства тази функция
Попфолк певците Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки и са глобени с по 3000 лв. заради гонка в София. По-рано днес двамата бяха извикани в СДВР.
Константин качи видео от надбягването им в социалните мрежи. На кадрите се вижда, че двамата управляват скъпи коли, а километражът на автомобила на Емрах е замъглен. Клипът е сниман именно от неговата кола.
"Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост? Това означава, че се движим с по-малко от 70 км/ч, което е ограничението", каза Емрах.
След разпита си в СДВР синът на Тони Стораро заяви, че видеото е снимано с цел забавление.
"Това всъщност не беше гонка, а просто забавление. Тръгваме от почти спряло положение и уж се гоним, но не сме нарушавали ограниченията за скорост. Километражът ми е замъглен, защото така е при спорните коли - сам се замъглява. Но ние сме карали с около 80-90 км/ч", каза той.
Шофиране с 257 км/ч: Емрах Стораро публикува провокативно видео
Синът на Тони Стораро беше викан в полицията и в началото на годината. Тогава публикува клип на кола, която се движи с над 250 км/ч по Околовръстното на София. Той обясни, че друг карал - продавал автомобила и това бил тест драйв.
Фолкпевецът често качва видеа с рисково шофиране и отнася критики от хората. Емрах коментира, че не открива нищо лошо в това да се снима, както и че много хора му завиждат именно заради автомобилите.
