Темата за размера на минималната работна заплата буди спор между синдикати и работодатели, а на този фон дойде и препоръка от МВФ, според която страната ни е редно да внимава в тези стъпки, тъй като държавата продължава да трупа дългове. Възможно ли е такова увеличение в текущата ситуация и в какво точно се корени спорът между синдикати и бизнес – темата коментира бившият социален министър Христина Христова в „Интервюто в Новините на NOVA”.

„Нивото на доходите е дългогодишно обсъждан проблем у нас. В момента сме на първо място по ръст на доходите в ЕС, но дебатът все още не се е изчерпал – особено след излизането на директивата за възнагражденията на страните-членки на ЕС”, каза Христова и допълни, че същият документ е бил приведен към законодателството ни. По думите на Христова обаче приобщаването на акта към българското законодателство и разпоредби обаче е непълно и може да създаде предпоставки за проява на порочни практики при работодателите.

„Ние взехме една от стойностите, която трябва да се приближава до исканото в директивата – 50% от средната работна заплата, а всичко друго пропуснахме – най-вече да се има предвид средното равнище на възнагражденията в страната, но и да се вземе предвид производителността на бизнеса и на служителите, които получават тези възнаграждения”, каза още Христина Христова. По думите ѝ за три години нивата на минималното възнаграждение са нараснали с около 50%.

„Проблемът е много дълбок и тепърва ще очакваме и резултати от неразумните решения и автоматизираното повишаване на заплати в публичния сектор. Неслучайно МВФ посочи, че ще има нужда и от прогресивна скала – ако се увеличава разходната скала, ще са нужни и увеличения на данъците”, посочи още бившият социален министър. Тя обясни, че при подобен сценарий е възможно да се наложи повишение на ставките с около и малко над 10%.

„Преживяхме голямо напрежение с бюджета за тази година, за да може да отговорим и на изискванията за еврозоната. Редно е политиците да проявяват воля и разум, за да може тези повишения на разходите да се регулират и да се изгради стабилна план-сметка за следващата година”, каза още Христова.

