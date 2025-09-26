Снощи американският президент отново заяви, че Украйна има шанс да си възвърне територия. „Крайно недоволен съм от това, което върши Русия”, отбеляза Доналд Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.

Преди два дни той промени радикално позицията си към войната и заяви, че Киев може да „възвърне територията си в първоначалния ѝ вид и може би да отиде дори по-далеч спрямо Русия”.

Тръмп смята, че Украйна може да си върне териториите. Но Путин се подсмихва

„Да, те имат шанс... Наблюдавам това, което Русия прави. Много съм недоволен от това, което правят Русия и президентът Путин. Изобщо не ми харесва. Той убива хора без каквато и да е причина. Те се справят много зле. Икономиката им отива по дяволите. Те бомбардират всичко и завземат много малко територии, ако изобщо завземат такива. Всъщност те губят някои територии, затова смятам, че това се отрази много зле на репутацията на Русия. Тази война трябваше да е приключила”, коментира американският държавен глава.

Редактор: Калина Петкова